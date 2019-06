Jernbanedirektoratet har ikke publisert offentlig oversikt over dokumenter på åtte måneder

Det melder Dagsavisen, som opplyser at Jernbanedirektoratet ikke har loggført inn- og utgående post eller journalførte interne dokumenter i perioden anbudskonkurransene på jernbanen har pågått.

– Det stemmer at siste overføring av journalopplysninger fra Bane Nor til E-innsyn var 29. oktober 2018, opplyser Are Kvistad, kommunikasjonsrådgiver i Difi.

I denne perioden har jernbanereformen vært gjenstand for debatt og flere jernbaner vært ute på anbud, men det har altså ikke vært mulig å selv kunne få oversikt over inn- og utgående post og journalførte interne dokumenter på vanlig måte.

– Det er uheldig at det i forbindelse med gjennomføringen av den omstridte jernbanereformen legges ytterligere lokk over informasjonen til offentligheten, sier Forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet forklarer det med store tekniske problemer med å få lastet opp til E-innsyn.

Horrisland sier direktoratet har hjulpet dem som har henvendt seg med å få innsyn i dokumenter. Men da må man altså vite hva man søker etter i arkivet, noe Øystein Dypedal, leder av Lokomotivpersonalets forening Bergensbanen, påpeker overfor avisen.