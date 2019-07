Spanias ambassade i Oslo stevnes for retten for sosial dumping

Ifølge forbundet har de ansatte ved ambassaden en svært lav lønn, under fattigdomsgrensen som EU opererer med, og skal ikke ha fått utbetalt feriepenger de siste årene, ikke fått tillegg eller overtidsbetalt og heller ingen lønnsøkning gjennom flere år, melder NRK.

Forholdene gjelder lokalt ansatte som ikke er diplomater. Det vil si sjåfører, kokker, renholdere og kontoransatte. Det er den spanske stat som er arbeidsgivere og ifølge arbeidskontraktene skal disse følge norsk lov.

Lønnen skal ligge på mellom 230.000 og 270.000 kroner, og mange jobber 12–13 timer om dagen ifølge Norsk Tjenestemannslag (NTL).

– Flere har plutselig fått beskjed om at de må møte på jobb. Renholdere må jobbe på natten fordi det har vært en festlig anledning. Men uten tillegg eller overtidsbetaling, sier forbundssekretær Tove Helvik i NTL.

Arbeidstilsynet er maktesløst

Arbeidstilsynet har ikke anledning til å sjekke arbeidsforholdene hos de ansatte ettersom ambassaden er spansk territorium, men flere ansatte bekrefter opplysningene både overfor NRK, og overfor Fri Fagbevegelse, som omtalte saken først.

Forbundet har sendt inn et varsel om søksmål via Forliksrådet og ambassaden har åtte uker på å svare før saken eventuelt havner i Oslo tingrett.

Ambassaden opplyser til NRK at ansatte får utbetalt lønn hver måned, også i ferien og at de i tillegg får ytterligere to utbetalinger på 3.500 kroner i år, men NTL mener dette ikke er i samsvar med norsk ferielov.

Ambassaden ønsker ikke å kommentere de andre påstandene, men sier de følger norsk lov.