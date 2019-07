Flere bygninger, veier og annen infrastruktur er ødelagt, og det finnes ennå ingen totaloversikt over ødeleggelsene. E39 er stengt en rekke steder mellom Førde og Skei, og europaveien er skadet flere steder.

– Flere biler står fortsatt isolert mellom forskjellige ras, og mange har valgt å sove i bilene sine i natt, opplyser operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag morgen.

Se bildespesial: Ødeleggelsene i Sogn og Fjordane fra luften

Det siste raset, som gikk over fylkesvei 451 ved Marteslåttene, ble meldt inn klokka 20.45 tirsdag kveld. Det ble da meldt om en mulig observasjon av biler og én eller flere personer i vannet. Det er blitt gjennomført søk fra helikopter og mannskaper fra båt, men det er ikke gjort funn av verken personer eller biler.

Geolog inn i rasområdene

Onsdag formiddag sendes en geolog til rasområdene i Jølster i Sogn og Fjordane. Et helikopter er sendt opp for å forsøke å få oversikt over skadene, sier ordfører Oddmund Klakegg (Sp) til Aftenposten.

– Så vil vi jobbe med å få redegjørt for alle personene i området. Det er viktig å få ut lister til pårørende utenfor området som ikke får kontakt med sine nærmeste, sier Klakegg.

Det er rundt 30 personer som myndighetene per nå ikke har kontroll på.

– De er ikke savnet, men vi jobber med å finne ut hvor de befinner seg. Det er en utfordring fordi kommunikasjonen er vanskelig, sier ordføreren, som selv var på ferie på Lillehammer da uværet traff Jølster tirsdag.

Politiet jobber kontinuerlig med å skaffe seg oversikt over om disse personene kan befinne seg på evakueringssentre eller andre steder i rasområdene.

Mellom 130 og 140 personer er evakuert til de to evakueringssentrene som er etablert på Skei Hotel og Gjesthella Ungdomshus i Vassenden i Jølster. Flere har også tatt inn hos naboer.

Ikke meldinger om savnede

Både helikoptre, Sivilforsvaret og frivillige har deltatt i leteaksjoner sammen med brannvesen og politi. Klakegg beskriver situasjonen som alvorlig.

– Men jølstringer er sindige folk og tar dette med fatning. Det har etter forholdene gått bra. Mange frivillige har stilt opp og gjort en fantastisk jobb, sier han.

Været ser ut til å bedre seg onsdag, ifølge ordføreren.

– Det skal vi være veldig glade for. Da kan situasjonen få stabilisert seg, og vi kan få en oversikt over de materielle skadene, sier Klakegg.

Flere biler ble tirsdag sperret inne av ras.

– Vegvesenet måtte ta ut sine folk på grunn av rasfaren i går, derfor prøver vi nå å få oversikt over når man begynne å vurdere om disse veiene kan åpnes igjen, sier ordføreren.

Nettet er nede

Det bor rundt 1300 personer i de berørte områdene. Rundt 600 er uten strøm, ifølge Firda.

Rasene rammet også teletrafikken i området, noe som har medført at mange ikke har oppnådd kontakt med familie og venner som befinner seg der. Både Telenor og Telia har meldt om at flere basestasjoner er nede, noe som fører til at store områder i kommunene Jølster, Førde og Gloppen er uten mobildekning.

– Det er fortsatt utfall på telenettet i området, så det er ikke mulig å oppnå telefonisk kontakt med dem som er rammet av dette. På grunn av dette er en del personer ikke gjort rede for, men ingen personer er per nå meldt skadd som følge av hendelsene, sier operasjonsleder Halleraker.

Sølvi Kobbeltvedt / NTB scanpix

Får ikke kontakt

Aftenposten snakket tirsdag kveld med tre daglige ledere ved hoteller og campingplasser i Jølster som alle forteller at de sliter med å få kontakt med folk i det rasevakuerte området.

– Jeg får ikke tak i svigerforeldrene mine. De er heldigvis i god behold, men de er ikke på mobilnett, sier Sindre Årdal, direktør ved Thon Hotel Jølster og Førde, rundt klokken 19.30.

Svigerforeldrene hans har fast campingvogn ved Jølstraholmen camping, som ligger langs den evakuerte veien.

Hallstein Dvergsdal / Firda Tidend / NTB scanpix

Sjeldent regnvær

Også Finn Årdal, daglig leder ved Jølsterlia Hyttetun, prøvde rundt klokken 19.30 å få kontakt med noen som sannsynligvis er evakuert.

– Jeg venter gjester fra Nederland som er i området. Jeg har ikke hørt fra dem på noen timer, annet enn at de står trygt på en rasteplass, sier han til Aftenposten.

Selv slapp han så vidt unna evakueringen.

– Jeg kjørte faktisk gjennom området østover ti minutter før de stengte. Det er noe av det verste regnværet jeg har sett, sier han.