Ingen funn etter ras i Jølster. Flere valgte å sove i bilene sine i natt.

Ved 5.30-tiden onsdag opplyste Vest politidistrikt at det ikke foregår aktive søk i rasområdene.

– Det er per nå ikke noe som tyder på at noen personer eller store verdier er tatt av rasene. En rekke bygninger, veier og annen infrastruktur er skadet som følge av ras og nedbør, opplyser operasjonsleder Stein Rune Ø. Halleraker.

Politiet har ikke noen totaloversikt over skadene og politiets innsatsleder vurderer fortløpende når det vil være aktuelt å sende inn mannskaper for ytterligere søk og redning. Dette gjøres i samråd med geologer og andre fagpersoner, opplyses det.

Flere av dem som befant seg innesperret mellom ras i de isolerte områdene valgte i natt å overnatte i bilene sine.

Den første meldingen om at det var gått et jordras i Jølster, kom inn til veitrafikksentralen Sogn og Fjordane klokken 16.11 torsdag. E39 er stengt fra Skei til Moskog.

– Vi har opptil flere jordras som følge av store nedbørsmengder og torden. Flere elver har gått over sine bredder og vasket ut E39 ved Vassenden. I tillegg er det en del folk som er innesperret mellom Vassenden og Svidalsneset, sier vaktleder Jan-Gunnar Holvik i alarmsentralen til NTB ved 18.30-tiden tirsdag ettermiddag.

En person i vannet

Så langt er tre hus evakuert, og rundt klokken 21.30 meldte politiet at over 150 personer er evakuert. Vest politidistrikt opplyser at en ubebodd fritidsbolig er berørt av et av rasene, men at det ikke var noen mennesker eller dyr inni.

Litt før klokken 21 kom et nytt ras, og én person skal ifølge øyenvitner ha blitt observert i vannet. Fire båter fra Røde Kors bedriver overflatesøk, og et rednngshelikopet har vært i området, men de trakk seg tilbake tirsdag kveld på grunn av været.

Sølvi Kobbeltvedt / NTB scanpix

Får ikke kontakt

Telenor bekrefter overfor NRK at mobilnettet er nede i deler av Sunnfjord, men sier at de ikke er sikre på om problemene skyldes rasene på Vassenden.

Aftenposten har snakket med tre daglige ledere ved hoteller og campingplasser i Jølster som alle forteller at de sliter med å få kontakt med folk i det rasevakuerte området.

– Jeg får ikke tak i svigerforeldrene mine. De er heldigvis i god behold, men de er ikke på mobilnett, forteller Sindre Årdal, direktør ved Thon Hotel Jølster og Førde, rundt klokken 19.30.

Svigerforeldrene hans har fast campingvogn ved Jølstraholmen camping, som ligger langs den evakuerte veien.

Sjeldent regnvær

Også Finn Årdal, daglig leder ved Jølsterlia Hyttetun, prøver rundt klokken 19.30 å få kontakt med noen som sannsynligvis er evakuert.

– Jeg venter gjester fra Nederland som er i området. Jeg har ikke hørt fra dem på noen timer, annet enn at de står trygt på en rasteplass, sier han til Aftenposten.

Selv slapp han så vidt unna evakueringen.

– Jeg kjørte faktisk gjennom området østover ti minutter før de stengte. Det er noe av det verste regnværet jeg har sett, sier han.

Hallstein Dvergsdal / Firda Tidend / NTB scanpix

Kan rase flere steder

Det er fremdeles uvisst hvor mange jordras som er gått, og hvor stort det totale omfanget er. Det er dårlig vær i området, med store nedbørsmengder, lyn og torden.

Også ved Modalen i Nordhordland er det gått et ras langs fylkesvei 569 ved Stokkevika utenfor Mo. Politiet opplyser at asfalt og steiner skal ha løsnet og at store steiner gjør det vanskelig å passere.

Ifølge veitrafikksentralen og alarmsentralen er det fare for at det vil gå flere jordras i området.

– Det kan også rase langs fylkesvei 13 som går mellom Moskog i Førde og Dragsvik, sier Nina Heggernes i Vegtrafikksentralen Sogn og Fjordane.

Krevende evakuering

Yr melder kraftig regn i Jølster natt til onsdag. Faren for flom er på gult nivå.

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane har kalt inn ekstra bemanning og bedt om bistand fra Sivilforsvaret. Krisestab er satt i både Jølster og Førde.

– Folk er på vei i båter for å evakuere folk. Jeg vet ikke hvor mange som er innesperret i vannmassene, men det kan være snakk om mange folk fordi dette er et hovedfartsområde, fortalte vaktleder Holvik i alarmsentralen til NTB.