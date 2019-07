Saken oppdateres.

Det elleve uker gamle barnet som ble innlagt på Ullevål sykehus 15. juni med alvorlige skader, døde fredag 26. juli, opplyser Sørøst politidistrikt.

Barnets foreldre ble i juni siktet for betydelig grov kroppsskade.

I pressemeldingen heter det at etterforskningen pågår for fullt og at det snart vil oppnevnes sakkyndige for å vurdere hva som kan være årsaken til de alvorlige skadene som ble funnet på barnet.

Politiet ble varslet av Ullevål sykehus, etter at det lille barnet ble fløyet dit fra Hønefoss. Helsepersonell mente at skadene mest sannsynlig var påført barnet.