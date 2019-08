Mann tiltalt for Røkke-utpressing må møte i retten

Ifølge Nettavisen mener politiet at torpedoen, Jan Erik «Jannik» Iversen, presset Røkke for et tosifret millionbeløp.

Blant vitnene som er innkalt, er advokat John Christian Elden. Han har tidligere representert Iversen, men i de siste årene har han representert Røkke.

– Det er hyggelig at noen vil høre hva jeg har å si, selv om jeg ikke vet hva jeg kan bidra med. Å vitne er en sunn borgerplikt, skriver Elden i melding til Nettavisen.

Også Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke, er innkalt, i tillegg til advokatene Ellen Holager Andenæs, Morten Furuholmen og Arild Holden, samt finansmannen Christer Tromsdal.

Advokat Benedict de Vibe er forsvarer for Jan Erik Iversen. Iversen nekter straffskyld.

– De vitnene som er oppført, kjenner både fornærmede og tiltalte i saken og har opplysninger som kan kaste lys over forholdet mellom disse to over flere år. De kan også ha opplysninger som det er viktig å få fram under denne straffesaks behandling, sier de Vibe.

Utpressingen skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.

Saken skule opprinnelig ha vært opp for Oslo tingrett i februar i år, men den ble utsatt fordi Iversen ble akutt syk.