Måling: Sylvi Listhaug splitter folket

Det viser en meningsmåling Respons Analyse har gjort for Bergens Tidende.

– Man kan si at folket er splittet om Sylvi Listhaug. Men for Frp er 37 prosent positive et godt resultat. Det viser at hun er et pluss for partiet, sier Thore Olaussen i Respons Analyse.

Mest positive er velgere i Listhaugs eget parti Frp, men også blant Høyre-velgere er hun populær. To av tre spurte Høyre-velgere vil beholde henne som innvandrings- og integreringsminister.

Velgerne til støttepartiene KrF og Venstre er imidlertid sterkt kritiske. Faktisk stiller Venstre-velgerne seg mest avvisende av alle til Listhaug – mer enn både Ap- og Sp-velgere.