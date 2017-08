Kvinne dømt for hatefulle ytringer på kebabrestaurant

Kvinnen ble i Nedre Telemark tingrett i april dømt til 14 dagers betinget fengsel i tillegg til boten, men anket dommen til lagmannsretten. Der ble boten opprettholdt, men den betingede fengselsstraffen sløyfet.

Kvinnen ble i begge rettsinstansene dømt for gjentatte ganger å ha kalt en mann for «jævla neger» eller «jævla nigger» eller lignende og like graverende uttrykk på en kebabrestaurant i Porsgrunn.

– Etter en totalvurdering av ytringen, skadepotensialet, strafferammen, og nevnte skjerpende og formildende omstendigheter, har lagmannsretten kommet til at en bot alene er en riktig reaksjon, skriver Agder lagmannsrett i dommen.

Lagmannsretten la formildende vekt på at tiltalte et par dager etter hendelsen sendte en tekstmelding til fornærmede og ba om unnskyldning, og at hun ønsket å møte fornærmede i konfliktrådet, noe han ikke ønsket. Lagmannsretten mente også at den lange saksbehandlingstiden var formildende for straffutmålingen.