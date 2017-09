SAS-fly observerte drone i 1800 meters høyde i Oslo

Like før klokken 19 fredag kveld observerte et SAS-fly på vei fra London til Gardermoen en drone liggende på 1800 meters (6000 fot) høyde over Skøyen i Oslo.

– Det er langt over lovlig høyde og selvfølgelig livsfarlig. Vi ser meget alvorlig på dette, sier politiets operasjonsleder Tor Jøkling til Aftenposten.

Det var kontrollsentralen til Avinor i Røyken som meldte fra til politiet. De hadde igjen fått dette melding om dette fra ruteflyet.

Luftrommet over Skøyen: En drone ble observert på ca 6000 fots høyde rett før kl 1900. Sett fra et rutefly. Dette er både ulovlig og farlig — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 1, 2017

– Ifølge Avinor kan et rutefly ligge 5000 fot over Oslo ved innflyging. Dermed kan dronen ha ligget høyere enn flyet, sier Jøkling.

Han påpeker at grunnregelen for droner er at den ikke kan ligge høyere enn 120 meter, og påpeker samtidig at det enkelte steder er strengere regler.

– Vi hadde en patrulje på Skøyen som aktivt gjorde søk, men det er avsluttet nå, sier operasjonslederen.

De ber om tips fra folk som kjenner til dronen eller dronepiloten.