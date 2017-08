Påmelding til sykkel-Birken fortsetter å falle

Drøyt 9.000 deltakere har meldt seg på til helgens sykkelritt, melder Dagens Næringsliv. I fjor fikk arrangøren omtrent 1.000 påmeldinger de siste ti dagene, men selv siste liten-påmeldinger vil ikke bringe totalen i nærheten av de nesten 19.000 påmeldte til rittet for bare to år siden.

– Det er ingen tvil om at hele mosjonssyklingen er litt nede. Ser man på andre ritt, så ser man at mange av de minste rittene er innstilt i år og de litt større har en ganske betydelig nedgang. Vi vil også få en nedgang, men ser at den ikke blir så stor som hos flere av de andre store rittene, sier Olaf Johan Thomsgaard, konstituert daglig leder i Birken AS.

I fjor så arrangøren en nedgang på 27 prosent fra året før, og det anslås at det i år også vil bli en nedgang på rundt 30 prosent. Det vil si omtrent 10.000 påmeldte totalt, inkludert barnerittet, litt over halvparten så mange som i 2015. Nedgangen startet for to år siden, da rittet hadde nesten 3.000 færre deltakere enn de 21.735 påmeldte i 2014.

– Vi er blitt redusert i alle sjangre, men jeg tror ikke deltakerne blir yngre, uten at det foregår en forgubbing. Men dersom hovedaldersgruppen var 30–55 år før er den kanskje 35–55 år nå, sier Thomasgaard.