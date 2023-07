Mann i swingers-miljøet dømt for grov smitte­overføring

Gjentatte ganger ble 40-åringen informert om faren for å smitte andre med hiv. Til sin ekskone sa han at han var frisk.

Rettens flertall mener at tiltalte utnyttet den tilliten ekskona hadde til ham. Vis mer

(Stavanger Aftenblad) En 40 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett i Bergen dømt til ett år og tre måneders fengsel for å ha smittet en kvinne med hiv. Tiltalte ble smittet en gang i 2013. Etter dette hadde han flere ganger ubeskyttet sex med sin tidligere kone.

Først i 2014 informerte han om at han var hiv-positiv. Kort tid etter sa han imidlertid at han var frisk. Snart skulle også ekskona teste positivt for viruset, skriver Stavanger Aftenblad.

For 40-åringen var ikke frisk. Tiltalte startet tablettbehandling for hiv i slutten av november 2014. Før dette var han svært smittsom. Dette ble han informert om av overlegen som blant annet hadde oppfølgingssamtalene med ham.

Nekter straffskyld

Også i tingretten ble tiltalte funnet skyldig i straffeloven paragraf 237a straffeloven paragraf 237aGrov smitteoverføringGrov smitteoverføring straffes med fengsel inntil seks år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om smitten a) har ført til tap av liv b) er overført til to eller flere personer c) er overført ved særlig hensynsløs atferd.. Denne dommen anket 40-åringen, som ikke erkjenner straffskyld. Ankesaken gikk over tre dager i Stavanger tinghus, hvor en enstemmig lagmannsrett ikke er i tvil om at 40-åringen har gjort det han er tiltalt for.

Det sentrale spørsmålet for retten skulle bli om lovbruddet måtte anses som grovt. Dersom forholdet ikke var grovt, ville saken vært foreldet. Slik konkluderte én av meddommerne, som derfor mente at 40-åringen må frifinnes. Resten av meddommerne, og de to fagdommerne, kom imidlertid til at tiltalte må dømmes.

Flertallet mener at det må ses helt bort fra 40-åringens forklaring om at han selv trodde at han var frisk eller smittefri etter blodprøver tatt i august 2014. I dommen vises det blant annet til hva den nevnte overlegen forklarte for tiltalte flere ganger.

Flertallet mener videre at tiltalte utnyttet tilliten fornærmede hadde til ham. Faktisk hadde de ubeskyttet sex for å feire at tiltalte var smittefri, noe han altså ikke var.

Utnyttet tilliten

I dommen står det blant annet at tiltalte har vist likegyldighet til om andre blir smittet. «Hans opplysninger om å være frisk/smittefri har ført til at smitteverntiltak ikke ble iverksatt og at han har utnyttet fornærmedes manglende kunnskap om hans smittestatus. I tillegg har han utnyttet deres nære relasjon, og det faktum at hun stolte på ham.»

Det sentrale for rettens flertall skulle bli at tiltalte ga opplysninger til sin ekskone som var klart i strid med de opplysningene han hadde fått fra overlegen ved sykehuset.

I dommen står det at flere bevis bygger opp under deres syn på saken. Blant annet nevnes hva et vitne forklarte. Nemlig at han, etter at fornærmede også var smittet med hiv, var på nachspiel med dem. Her foreslo tiltalte trekant. Hans initiativ ble imidlertid stoppet av fornærmede, som fortalte vitnet at både hun selv og tiltalte var hiv-smittet.

«Ifølge fornærmede hadde tiltalte i forkant sagt til henne at jo flere som får hiv, jo fortere går det med en forskning og utvikling av medisiner», står det i dommen.

I retten forklarte tiltalte at hans hivsmitte ikke var det første han ville ta opp i starten av et forhold. Videre sa han at han ikke kunne leve i sølibat resten av livet.

Ubetinget fengsel

I tillegg til ett år og tre måneders ubetinget fengsel dømmes 40-åringen til å betale 130.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede. Dette kommer i tillegg til 90.000 kroner som han overførte til henne i 2016. Retten mener det er sannsynlig at de 90.000 både var en bestikkelse for å unngå at fornærmede anmeldte ham, og en kompensasjon for å ha smittet henne.

– Det viktigste for fornærmede var at tiltalte ble funnet skyldig også i lagmannsretten. Hun er også fornøyd med å ha blitt tilkjent en oppreisningserstatning som ligger på samme nivå som i en voldtektssak, sier kvinnens bistandsadvokat, advokat Benedicte Storhaug, til Aftenbladet.