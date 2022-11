Kvinne siktet etter at mann ble funnet død i Verdal

En kvinne er pågrepet og siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand i forbindelse med funnet av en død mann i Verdal torsdag.

En person er pågrepet etter at en mann ble funnet død i Verdal torsdag kveld.

NTB

4. nov. 2022 10:39 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var kvinnen selv som meldte fra til politiet om avdøde, sier politiadvokat John R. Furunes i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Den avdøde, en mann i 30-årene, ble funnet død utendørs like i nærheten av et bolighus i Verdal sentrum.

– Det er hun som bor i leiligheten som mannen ble funnet i nærheten av, sier Furunes.

Den siktede kvinnen, som er i 50-årene, ble avhørt av politiet i løpet natt til fredag, men Furunes ønsker ikke å gå inn på hva kvinnen har forklart. De ønsker å få til et nytt avhør av kvinnen senere fredag.

Politiet opplyser at kvinnen er siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand. Til Dagbladet arrow-outward-link opplyser forsvarer, advokat John Arild Aasen, at kvinnen ikke erkjenner straffskyld.

I en pressemelding fredag kom det frem at politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, men presiserer at etterforskningen er helt i startfasen.

Furunes ønsker ikke å si noe om det var noe på stedet, eller om det var skader på avdøde, som gjør at de anser saken som mistenkelig.

– Vedkommende blir obdusert, og vi forventer å få en foreløpig rapport snarlig, sier politiadvokaten.

– Flere mulige hypoteser etterforskes, og vi prøver å kartlegge hva som har skjedd, sier han videre.

Ifølge politiadvokaten er det ikke er en familiær relasjon mellom avdøde og den siktede kvinnen, men begge tilhører samme rusmiljø.

Ifølge Adresseavisen arrow-outward-link kommer ikke kvinnen til å bli fremstilt for varetektsfengsling fredag,

– Det blir i så fall i morgen. Dette vil vi ta stilling til i ettermiddag eller lørdag, sier Furunes til avisen.