PST har siktet gjesteforsker i Tromsø for spionasje

Gjesteforskeren som ble pågrepet i Tromsø og internert på Trandum, er siktet for å ha drevet ulovlig etterretning mot statshemmeligheter.

Den siktede er mannen til høyre på dette bildet.

28. okt. 2022 10:41 Sist oppdatert 27 minutter siden

Saken oppdateres.

Forskeren ble pågrepet av politiet mandag, mistenkt for å ha vært i Norge som russisk agent.

Han er nå siktet for brudd på straffelovens § 121 om «etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter». Dette kan gi inntil tre års fengsel.

37-åringen hevder han er brasiliansk, men dette mener PST ikke er riktig.

PST fikk varsel om mannen 20. oktober. Fem dager senere ble han pågrepet da han var på vei til jobb på Universitetet i Tromsø (UiT). Siden da har mannen vært internert på Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Mannens forsvarer, Thomas Hansen, skriver i en SMS til Aftenposten at han ikke er blitt informert om at det er tatt ut siktelse mot klienten. 37-åringen har tidligere stilt seg uforstående til anklagene om at han er en russisk agent, ifølge Hansen.

Nå som det er tatt ut siktelse, endres statusen hans fra internert til varetektsfengslet.

Han fremstilles for varetektsfengsling klokken 13 fredag.