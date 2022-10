PST har siktet gjesteforskeren i Tromsø for spionasje. Han nekter straffskyld.

Gjesteforskeren er siktet for å ha drevet ulovlig etterretning mot statshemmeligheter. PST mener han er russisk og heter Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44).

Den siktede mannen er nå identifisert med russisk navn av PST.

28. okt. 2022 10:41 Sist oppdatert 35 minutter siden

Saken oppdateres.

Det er 44 år gamle Mikhail Valerijevitsj Mikusjin som er siktet for brudd på straffelovens § 121 om «etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter». Det sa PST til pressen klokken 15.

Dette kan gi inntil tre års fengsel. Det innebærer også at PST mener mannen besitter hemmelige opplysninger.

Han har vært i Norge som den 37 år gamle gjesteforskeren José Assis Giammaria.

Den spionsiktede mannen har nå samtykket til varetektsfengsling, men nekter straffskyld. Det har mannens forsvarer sagt til NTB.

Klokken 14 var det ventet at den spionsiktede gjesteforskeren skulle møte i Oslo tingrett til et fengslingsmøte.

Fakta Derfor identifiserer Aftenposten mannen PST har siktet Mikhail Valerijevitsj Mikusjin for etterretning mot statsthemmeligheter. Rettens kjennelse gir innsyn i politiets grunnlag og bevisbilde. At vi nå vet mer om hva som har skjedd, er et vesentlig argument i Aftenpostens beslutning om å identifisere ham med navn og bilde. Handlingen han anklages for, er alvorlig. Mikusjin nekter straffskyld, og det er er et argument mot identifisering. Aftenposten vektlegger at identifisering kan bidra til å gjøre andre personer og institusjoner som har vært i kontakt med mannen, oppmerksomme på ham. Det er viktig i den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i. Politiet har jobbet med å finne frem til mannens riktige identitet. Nå kan vi bringe det politiet mener er den falske og den riktige identiteten hans. Vis mer

Både politi og mange pressefolk ventet på ham, men 20 minutter før det planlagte rettsmøtet kom beskjeden om at fengslingen behandles som såkalt kontorforretning.

Det vil si at det treffes en avgjørelse av retten, uten at noen møter i rettssalen. Kjennelsen er ventet senere fredag.

Navnga den siktede

Forskeren ble pågrepet av politiet mandag, mistenkt for å ha vært i Norge som russisk agent. Da ble han internert for å ha reist til Norge under falsk identitet.

PST sa klokken 15 fredag at de etter dette ikke kunne la være å etterforske hva mannen har gjort. Derfor ble mannen fredag pågrepet og fengslet, og foreløpig siktet for spionasje.

Den siktede Mikhail Valerijevitsj Mikusjin tilhøyre på bildet.

– Dette er en høyst foreløpig siktelse, sa Thomas Blom i PST, som er tidlig i etterforskningen.

De oppga det de mener det reelle navnet på mannen og at alderen han har operert med, også er falsk.

Mikhail Valerijevitsj Mikusjin har fastholdt at han er brasiliansk og 37 år gammel. Men fødselsdatoen PST nå opererer med, tilsier at han er 44 år.

PST sier de har funnet et brasiliansk pass og en bråte digitale enheter.

Thomas Blom i PST oppga mannens navn fredag ettermiddag.

44-åringen har operert i Norge under et portugisiskklingende navn. Han hevder han er brasiliansk statsborger. Dette mener PST ikke er riktig. De mener han har brukt et falskt navn.

Forsvarer: Erkjenner ikke straffskyld

PST fikk varsel om mannen 20. oktober. Fem dager senere ble han pågrepet da han var på vei til jobb på Universitetet i Tromsø (UiT). Siden da har mannen vært internert på politiets utlendingsinternat på Trandum. Nå blir han fengslet.

– Vi har hatt et møte, og han samtykker til fengsling i en fire ukers periode. Han har forståelse for at PST må ta en runde for å finne ut av ting, sier mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, til NTB.

På spørsmål om samtykket indikerer en form for erkjennelse av straffskyld, svarer hun:

– Overhodet ikke. Han erkjenner ikke straffskyld.

Nå som det er tatt ut siktelse, endres statusen hans fra internert til varetektsfengslet.