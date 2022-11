Kronprinsen: Utelukker ikke comeback for Märtha Louise

Kronprins Haakon bryter tausheten om at hans søster avslutter sine offisielle oppgaver for kongehuset: – En bra løsning. Vi må ta hensyn til folket i Norge.

Kronprins Haakon møtte pressen i Holmenkollen onsdag kveld. Der deltar han på Skiforeningens frivillighetssamling i Holmenkollen.

Märtha Louise avslutter sine offisielle oppgaver for kongehuset. Det ble kjent tirsdag. Avgjørelsen skal være tatt i samråd med kongen og dronningen.

Bakgrunnen er at prinsessen og hennes forlovede Durek Verrett vil tydeliggjøre skillet mellom egne aktiviteter og Kongehuset. Märtha Louise beholder prinsessetittelen.

Kronprins Haakon har frem til nå vært taus om nyheten. Men onsdag kveld møtte han pressen i Holmenkollen. Der fikk han spørsmål om sin søsters avgjørelse.

– Det er en løsning vi har kommet frem til. At søsteren min ikke lenger skal representere Kongehuset. Det synes jeg er en bra løsning, for her er det flere interessenter. Vi må ta hensyn til folket i Norge. Og det er enkeltmensnsker vi må ta hensyn til, sier kronprinsen og legger til:

– Men det er på en måte også veldig synd, for hun har vært veldig flink til å være prinsesse, sa kronprisen og understreker at mange kommer til å savne henne i rollen.

Utelukker ikke comeback

Kronprisen tror likevel dette er den beste løsningen nå. Han understreker at avgjørelsen er tatt i fellesskap og at de har brukt god tid å snakke sammen i familien for å finne en felles løsning som fungerer for alle.

– Kongen har vært veldig tydelig på at han ønsker at prinsessen skal beholde tittelen sin, og jeg er enig i den avgjørelsen.

Han ønsker imidlertid ikke å dele detaljer fra prosessen, men understreker at det har handlet om å identifisere utfordringer og få en felles forståelse for situasjonen.

I juni i år forlovet Märtha seg med amerikanske Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek.

Prinsesse Martha Louise og forloveden Durek Verret.

Det har til tider stormet rundt forholdet, og Märtha fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

Kronprinsen fikk også spørsmål om det kan bli aktuelt og mulig for prinsesse Märtha Louise å gjøre «comeback». På det svarte han:

– Det vil vi ikke utelukke, men nå har vi bestemt oss for at hun skal slutte å representere Kongehuset og ikke lenger ha beskytterskapene sine, sier kronprinsen.

Kronprinsen understreket, i likhet med kongen tirsdag, at foreningene som mister sin høye beskytter kommer til å bli tatt vare på.

Kronprins Haakon synes søsterens avgjørelse var god og riktig.

– Vi tror jo litt forskjellig og mener forskjellig

Kronprinsen fortalte også til pressen at han liker å være sammen med familien, inkludert Durek Verret og sin søster prinsessen – til tross for ulikhetene.

– Men vi tror jo litt forskjellig og mener forskjellig. Men det må kunne gå an likevel å like hverandre og være glad i hverandre. Så det er der vi står nå.

– Hvordan vil prinsessens rolle kunne bli når kronprisen selv blir konge en gang i fremtiden?

– Nå har vi tatt en avgjørelse om hvordan denne rollen skal være nå. Og da er det utgangspunktet også i fremtiden. Og hvis dere tenker på Kongens avgjørelse om å la prinsessen beholde tittelen sin, så er jeg helt enig i den avgjørelsen.