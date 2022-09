Arfan Bhatti siktet for medvirkning til Oslo-terror

Siden midten av juli har Arfan Bhatti vært to ganger i avhør hos pakistansk politi. Der har han blant annet blitt spurt om sin kjennskap til Zaniar Matapour.

Arfan Qadeer Bhatti og hans advokat John Christian Elden i Oslo tingrett i 2018.

23. sep. 2022 10:49 Sist oppdatert nå nettopp

Arfan Qadeer Bhatti er etterlyst internasjonalt siktet for medvirkning til terror i Oslo etter masseskytingen i Oslo tidligere i år. Det bekreftet Oslo-politiet fredag.

Politiadvokat Børge Enoksen sier personen er i 40 årene og norsk statsborger. Han er kjent for politiet fra tidligere. Politiet vil ikke kommentere hvorfor mannen nå er siktet. De vil heller ikke gå ut med navnet på vedkommende.

Arfan Bhatti var en ledende figur i bevegelsen Profetens Ummah. Gruppen ble kjent for å rekruttere en rekke nordmenn til å krige for IS i Syria.

Videre får Aftenposten opplyst at politiet mener at han befinner seg i Pakistan, og at de har bedt pakistansk politi om bistand i saken.

I tillegg er Bhatti nå etterlyst via det internasjonale politisamarbeidet Interpol.

– Han er siktet for medvirkning til terror, sa Enoksen på dagens pressekonferanse.

Arfan Bhatti er blant de radikale muslimene som i 2012 demonstrerte utenfor den amerikanske ambassaden i protest mot videoen "Innocence of Muslims

Politiet går ikke ut med navn

Aftenposten snakket kort med Enoksen etter pressekonferansen.

– Aftenposten får opplyst at det er snakk om Arfan Bhatti. Hvorfor vil du ikke si navnet?

– Politiet har i utgangspunkt taushetsplikt rundt det, og det skal særskilte grunner til at vi går ut med navn. Men så får vi ta en fortløpende vurdering på det etter hvert.

– Er ikke en terrorhandling nettopp en særskilt grunn?

– Det kan det være, sier Enoksen.

Avhørt i Pakistan

John Christian Elden, Bhattis tidligere forsvarer, bekrefter til Aftenposten at Bhatti to ganger har vært i avhør hos pakistansk politi.

Avhørene ble utført på vegne av norsk politi. Det første avhøret skjedde 20. juli i år.

Der ble han, ifølge Elden, avhørt som vitne i forbindelse med et knivfunn under en demonstrasjon mot Sian. Han ble også avhørt om sin kjennskap til terrorsiktede Zaniar Matapour.

Politiet utelukker ikke at det kan komme flere siktelser for medvirkning.

– Jeg kan bekrefte at PST bistår Oslo politidistrikt i saken, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

Bytter forsvarer

Bhatti har bedt om å få en ny forsvarer. Forsvarsbyttet skjer for å unngå interessekonflikt. Matapour forsvares allerede av Bernt Heiberg, som jobber hos Eldens advokatkontor.

Advokat Svein Holden er Bhattis nye forsvarer. På spørsmål fra Aftenposten om hvordan 45-åringen stiller seg til politiets siktelse, svarer Holden

– Jeg kan bekrefte at vedkommende som er etterlyst, har bedt om at jeg oppnevnes som hans forsvarer. Ut over det har jeg ingen kommentar.

– Har du snakket med din klient i dag?

– Jeg har ingen kommentar utover det jeg har sagt.

Gjerningsmannen koblet til Bhatti tidligere

Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer og skadet 21 utenfor de to pubene Per på hjørnet og London i Oslo sentrum 25. juni. Han var bevæpnet med en maskinpistol og en pistol da han gikk til angrep.

Han har så langt nektet å forklare seg for politiet.

Matapour har en lang historikk med vold og trusler. PST mener han har tilhørt et ekstremt islamistisk miljø.

Han er blitt koblet til Arfan Bhatti. Politiet har kjent til Matapour siden 2015. Senest i mai hadde de en såkalt bekymringssamtale med ham.

Bhatti delte innlegg om drap på homofile på Facebook kort tid før Oslo-terroren. I etterkant stengte Facebook Bhattis konto.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror. Siden han havnet i varetekt, har han sittet isolert i fengsel.

Kalte det terror tidlig

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) omtalte allerede samme dag angrepet som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

PSTs uttalelser fikk Matapours forsvarere til å se rødt. De mente sikkerhetstjenesten delte ut skyld altfor tidlig da de stemplet handlingen som terror.

– Hypotesen om at angrepet ble gjort med terrorhensikt er styrket. Det har sin bakgrunn i at vi har siktet en person for medvirkning, sier politiadvokat Børge Enoksen til Aftenposten.