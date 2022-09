Oslo-politiet med ny informasjon om masseskytinggen i Oslo

Én mann er siktet for medvirkning til terror i Oslo etter masseskytingen i Oslo tidligere i år. Det sa Oslo-politiet på en pressekonferanse om skytingen fredag.

23. sep. 2022 10:49 Sist oppdatert nå nettopp

Den finner sted klokka 11 fredag på politihuset på Grønland.

Det er ikke kjent hva politiet vil legge fram på pressekonferansen, men Oslo politidistrikt opplyser at politiadvokat Børge Enoksen er til stede for å orientere om oppdateringen.

Har nektet å forklare seg

Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer og skadet 21 utenfor de to pubene Per på hjørnet og London i Oslo sentrum 25. juni. Han var bevæpnet med en maskinpistol og en pistol da han gikk til angrep.

Han har så langt nektet å forklare seg for politiet. Derfor er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål om det som skjedde. I alle fall for offentligheten. To av dem er: Hva var motivet for å angripe? Og var det et terrorangrep?

Politiet har så langt heller ikke konkludert med om han hadde medhjelpere. Matapour har en lang historikk med vold og trusler. PST mener han har tilhørt et ekstremt islamistisk miljø. Han er blitt koblet til Arfan Bhatti, som er en ledende figur for bevegelsen Profetens Umma. De ble kjent for å rekruttere en rekke nordmenn til å krige for IS i Syria.

De har kjent ham siden 2015. Senest i mai hadde de en såkalt bekymringssamtale med ham.

Mandag kom det noen nye svar. Da slo tingrettsdommer Lili Noelle Sverdrup fast at Matapour fortsatt kan holdes i varetekt og i fullstendig isolasjon.

43-åringen er siktet for drap, drapsforsøk og terror. Siden han havnet i varetekt, har han sittet isolert i fengsel.

Kalte det terror tidlig

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) omtalte allerede samme dag angrepet som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

PSTs uttalelser fikk Matapours forsvarere til å se rødt. De mente sikkerhetstjenesten delte ut skyld altfor tidlig da de stemplet handlingen som terror.

Oslo-politiet har så langt ikke villet si om de er kommet noe nærmere en konklusjon på om det faktisk var det. De vil ikke si om hypotesen om terrorangrep er styrket eller svekket etter 13 uker med etterforskning.