Riksadvokaten varsler oppvask etter alvorlig polititabbe: Fengslet folk uten å vurdere om det var lov

Politiet sendte folk som ikke har betalt boten sin i fengsel – men glemte helt å vurdere om det var lov. De vet ennå ikke hvor mange som er rammet av tabben.

Riksadvokat Jørn Maurud holdt fredag pressekonferanse om Baneheia-saken. Samme dag publiserte Riksadvokaten pressemeldingen om en ny potensiell justisskandale.

13 minutter siden

Samme dag som Riksadvokaten holdt pressekonferanse om Baneheia-saken, la de også ut en pressemelding på sine nettsider.

Her kommer det frem at flere politidistrikter i Norge har hatt som «praksis» å sende folk i fengsel – uten at noen har vurdert om det er lov.