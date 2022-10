Falsk identitet, en god falsk livshistorie og med et langsiktig oppdrag. Dette gjør illegalistene.

Målet er å være talentspeidere, skape gode nettverk og sikre informasjonskanaler i et land for å kunne legge til rette for spionasje.

Anna Chapman ble verdenskjent da hun ble avslørt av FBI som en del av et «illegalt nettverk» på ti russiske spioner i USA. Etterpå ble hun spionkjendis i Russland.

25. okt. 2022 17:27 Sist oppdatert nå nettopp

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener den brasilianske statsborgeren som tirsdag ble pågrepet i Tromsø er en såkalt illegalist. At han egentlig jobber for russisk etterretning.

Ifølge forsvareren stiller mannen seg uforstående til anklagene.