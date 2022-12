Rykker det i skifoten? Her kan du ta turen ut nå

En liten biltur unna Oslo ligger «Winter Wonderland» klart for skitur. Det kan også bli snø nærmere sentrum neste uke.

– Jeg har tatt med meg vanlige ski i dag og ikke skøyteski, siden det er første tur, sier Sachiko Holmsen.

Sigrid Gausen Journalist

35 minutter siden

– Det var en instagrampost av føret som jeg videresendte i går, og da tok det fem minutter før vi hadde planlagt turen!

Gerd Straume er spent på årets første skitur. Hun har fått med seg venninnen Sachiko Holmsen til Svartbekken på Hadeland.

– I pandemien begynte vi å gå flere ganger i uken, og i fjor gikk vi på ski til «the bitter end», sier Holmsen.

De har kjørt fra Oslo, sammen med mange av de som har parkert ved riksvei 4. Snøen ligger som en vinterdyne i landskapet, omkranset av skog så langt øyet kan se.

Anne Ingeborg Reistad har også tatt turen fra Oslo sentrum sammen med familien. De prøver å komme seg ut på ski så ofte de kan, og sønnen Johannes er også med.

– Han er en erfaren pulkkjører fra i fjor. Han var litt motvillig i starten i dag, men det ser ut til at han har godtatt sin skjebne.

Oslofolk har også måttet godta sin skjebne som snøløse i uken som har gått. Men det skal snart endres. Det kalde været som kommer til uken, gjør forholdene gode for å starte snøproduksjonen, i tillegg til at det kan komme snø i slutten av neste uke.

Anne Ingeborg Reiestad, Preben Tobjørnsen og sønnen Johannes er på årets første skitur søndag.

Starter opp snøproduksjon

– Vi starter snøproduksjon så snart vi ser kulden holder seg over tid, og nå ser det veldig lovende ut, sier Birgitte Giæver.

Hun er løypesjef i Skiforeningen.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød sier det muligens kommer snø torsdag eller fredag i uken som kommer.

– Det blir en vinterlig uke med tanke på temperaturene. I kortere perioder kan solen gløtte litt igjennom.

Temperaturen vil ligge på rundt fem-seks minusgrader om morgenen og kryper deretter til rundt null i løpet av dagen.

– Det kan være greit å vite for alle de som sykler, at det blir noen kalde morgener, sier Granerød.

Om du ikke vil vente på at snøen kommer nærmere sentrum, er det allerede vinterlige landskap en liten biltur unna hovedstaden, ifølge Giæver.

– Fra Svartbekken nord i Nordmarka er det fine forhold. Vi har lagt ut bilder fra Bislingen og fått folk som spør, om det er fra i fjor, fordi det er så mye snø. Også på Romeriksåsene fra Brovold er det virkelig flott nå.

Sammen med Ringkollen, hvor det også er stabilt skiføre, ligger disse destinasjonene rundt en times kjøretid fra Oslo.

Fakta Her kan du gå på ski nærme Oslo Skiforeningen anbefaler å følge med på føremeldingene, hvor de kontinuerlig legger ut turtips og oppdatering på snøforholdene. Svartbekken og rundt Bislingen. Her er det to store parkeringsplasser mot avgift. Romeriksåsene fra Brovoll. Ut fra Brovoll har Skiforeningen nå 30 km sammenhengende preparerte løyper. Ringkollen. Det går bomvei opp til Ringkollen fra Klekken (stor parkeringsplass). I skisesongen går det skibuss på lørdager og søndager. Kilde: Skiforeningen.no Vis mer

Legger sålen for lang sesong

Selv om skisesongen hovedsakelig foregår over jul, skjer et viktig grunnarbeid allerede nå. På skiforeningens nettsider skrives det om å «få lagt en såle». Dette er grunnlaget som gjør at skisporene kan holde lenge, forklarer Giæver.

Det viktige er at det er tele i bakken, slik at den er kald og hard. Når det da kommer snø, pakkes denne sammen, slik at det blir et fastest mulig underlag. Dette gjør at løypen kan tåle perioder med mildvær. Om det bare er løssnø, smelter skisporene bort mye fortere.

Også om sommeren gjøres mye arbeid for å tilrettelegge for skiløypene. Da tas vegetasjon og andre hindre vekk der skiløypene skal legges.

Fra Svartbekken i Nordmarka fredag. Her er det snøidyll for de som vil ut på ski.

Hvit jul?

Skilysten eller ikke, en hvit jul er noe mange ønsker seg. Hovedstaden har den siste tiden vært grå, og sett bort ifra julelysene som har kommet opp, har det kanskje vært vanskelig å vekke julestemningen til live.

Vakthavende meteorolog Granerød sier at osloborgerne kan være så heldig å få snø når julen ringes inn.

– Det ser ut til at kaldværet kommer til å holde en god stund. Det øker sjansene for en hvit jul.