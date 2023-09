Tre personer døde i trafikkulykke i Florø

Tre personer er døde etter at to biler kolliderte i Florø sentrum i Kinn kommune sent fredag. De satt i en bil som tok fyr etter ulykken. Politiet antar at det dreier seg om tre unge i tenårene og tidlig 20-årene.

Publisert: 16.09.2023 09:04 Oppdatert: 16.09.2023 09:53

Saken oppdateres

Politiet fikk melding klokken 22.45. Ulykken skjedde i Florø sentrum på Skudalsvegen på riksvei 5, like øst for Gaddevågen bro.

Til sammen var det fem personer involvert i de to bilene som kolliderte. Tre i den ene bilen og to i den andre.

– Bilen som sto i fyr, ble utbrent. I den utbrente bilen var det tre personer, hvor alle tre er bekreftet omkommet, opplyser Vest politidistrikt.

Politiet orienterte mediene om at tre personer var omkommet klokken 02.24 natt til lørdag. Aftenposten har avventet publisering av opplysningen avventet publisering av opplysningenVær Varsom-plakaten, som er pressens etiske regelverk, pålegger mediene å være varsomme i omtale av ulykker der pårørende til omkomne ikke er identifisert. I denne saken dreide det seg om en ulykke i en mindre by, og ikke på en gjennomgående hovedvei med høy trafikk, noe som øker risikoen for indirekte identifisering av ofre. fordi pårørende ikke var varslet.

Fungerende tjenestestedsleder i Florø, politioverbetjent Wenke Hope, sier de nærmeste pårørende til de tre de mener var i bilen, er varslet.

– Vi har ikke sikker ID, men vi antar at det dreier seg om disse tre. Det var tre unge mennesker i slutten av tenårene og starten av 20-årene, mener vi, sier Hope til Bergens Tidende.

De to personene i den andre bilen ble fraktet til sykehus med det som fremsto som lettere skader.

Uklart hendelsesforløp

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet om hendelsen, og vil gjøre undersøkelser på stedet lørdag.

Det opplyser VG.

Lørdag morgen starter politiet sine kriminaltekniske undersøkelser. Hendelsesforløpet er ikke fullt ut klar for politiet på dette tidspunktet, opplyser politiadvokat Vallestad Emmerhoff, til VG.

Skadestedet forblir stengt i en lengre periode inntil alle undersøkelser er gjort. Publikum bør planlegge for å bruke alternative kjøreruter frem til lørdag ettermiddag, skriver politiet.

Kommunens kriseteam er varslet for oppfølging av familie og venner.

– En stor tragedie har rammet oss hardt

Florø er Norges vestligste by og administrasjonssenter i Kinn kommune. Den har rundt 9000 innbyggere.

– En stor tragedie har rammet oss hardt. Rundt midnatt åpnet vi Florø kulturhus og stiller med kommunalt personale slik at de som ønsker det kan samles, sier kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen i Kinn kommune til Firdaposten.

Han bekrefter overfor VG at kommunen har kalt inn til krisemøte klokken 08 lørdag morgen.

– Vi skal gå igjennom situasjonen og finne ut hva mer vi skal gjøre i løpet av dagen, og hvordan vi videre skal følge opp de som er rammet av dette, sier han, og legger til:

– Vi vil vurdere videre tiltak som å ta vare på ungdommer som kan være berørt av denne hendelsen.

Kommunen åpnet i natt samfunnshuset som et samlingssted, hvis det var noen ungdommer som kjente til ulykken eller var i nærheten av ulykken opplyser VG.