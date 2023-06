Klimaaktivister har låst seg fast ved inngangen på Stortinget

Aktivister fra Extinction Rebellion har mandag morgen låst seg fast ved inngangen til Stortinget. Hovedinngangen er nå stengt.

Her lenker aktivistene seg fast til gjerdet utenfor hovedinngangen. Vis mer

Mandag morgen samlet klimaaktivister seg ved dørene til Stortinget. Blant annet sitter det nå aktivister inne i glassbokser fylt med oljelignende væske.

Nå har flere aktivister låst seg fast utenfor hovedinngangen. Den er nå stengt.

Politiet er på Stortinget, skriver de på Twitter. De lar demonstrantene holde på, så lenge folk får fri passasje ut og inn.

Startet aksjonen kl. 8

Klokken 8 la Extinction Rebellion ut en pressemelding om demonstrasjonen. Så gikk de i gang.

I meldingen forklarer de planene sine i mer detalj. Ikke minst årsaken til at de demonstrerer.

– Jeg vet det er demonstranter på Løvebakken ved hovedinngangen og publikumsvakten, opplyste pressevakten på Stortinget litt etter kl. 8 mandag morgen.

Her fyller aktivistene et glassbur med olje-lignende væske

Aktivistene aksjonerte da også ved inngangen på baksiden, opplyste pressevakten. Stortinget sa da at det fortsatt var fullt mulig å komme seg inn og ut av Stortinget.

Demonstrerer mot nytt forslag

Årsaken til protestene er et forslag Stortinget etter planen skal stemme over kl. 10. Det er et forslag fra Energi- og miljøkomiteen om å godkjenne leting og produksjon på tre nye oljefelt.

– Italia flommer over. Spania tørker ut. Mennesker dør. Samtidig godkjenner Stortinget ny oljevirksomhet som sprenger alle klimamål, sier aktivist Jonas Kittelsen i pressemeldingen.

De mener flertallet på Stortinget er «døve for alvoret» i hva FN og verdens klimaforskere sier må til for å nå klimamålene.

Aksjonistene aksjonerer også ved parkeringsgarasjen.

Dette er planen deres

I pressemeldingen skriver Extinction Rebellion hva planen deres er.

Hvor mye av dette de faktisk har fått gjennomført, er litt usikkert.

De har gitt løvestatuene på Løvebakken bind for øynene.

De har blokkert hovedinngangen med bannere og aktivister i glassbur. Der var det frem til rundt kl. 9:30 fullt mulig å komme seg ut og inn.

Ved personalinngangen på baksiden ville aktivistene kun slippe inn politikere om de sa ja til å gå gjennom en «portal som viser hva partiet deres vil stemme» på forslaget i dag.