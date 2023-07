Hatet i havet, men elsket på tallerkenen

Den knivskarpe stillehavsøstersen er alle badendes verste fiende, men den er også en verdifull råvare.

På Eff Eff i Oslo serveres norsk stillehavsøsters. De kan nytes naturell, med sitron, vinaigrette eller chilisaus. Vis mer

Du har kanskje vært borti stillehavsøstersen når du har badet: De er harde, skarpe og fulle av rur. Tråkker du på en, er sannsynligheten stor for at du ikke kommer uskadet fra det.

Stillehavsøstersen invaderer norske strender: Den gjør det vanskeligere å bade og kan fortrenge andre viktige arter i norsk fauna.

Men det er ikke bare negativt. Åpner man det knivskarpe skjellet, finner man en luksuriøs delikatesse på innsiden.

Eff Eff er Oslos eneste dedikerte østersbar. På menyen har de mellom fem og ti ulike østers, og blant dem er to typer norske stillehavsøsters.

Restaurantsjef Jacob Julius Fylling-Jensen på Eff Eff er godt i gang med fredagsrushet- -når Aftenposten kommer innom. På Eff Eff selges det rundt 300 østers i uka. På Vulkanfist selges det opp mot 600.

Nytes best med en god champagne

– De norske stillehavsøstersene selger seg selv. Folk er veldig interesserte i å prøve det, forteller restaurantsjef på Eff Eff Jacob Julius Fylling-Jensen.

Stillehavsøstersene på Eff Eff kommer fra Arnevik gård i Grimstad og Storm østers på Hvaler.

Fylling-Jensen tror populariteten både henger sammen med at mange er bevisste på at man må spise opp den uønskede bestanden i Norge, og at kvaliteten er god, siden den er kortreist.

– Dette er så ferskt som vi får det.

Stillehavsøstersen er saltere og større enn atlanterhavsøstersen.

– De norske er veldig salte, friske og har mye sjøsmak, forteller Fylling-Jensen.

Han anbefaler å spise østersen au naturel og gjerne sammen med en god champagne.

Restaurantsjef Fylling-Jensen lukter på østersene før de havner på tallerkenen. Vis mer

Varmere hav betyr flere østers

Men ikke bare tar stillehavsøstersen over i matverdenen, den tar også overhånd på havbunnen.

Forsker ved Havforskingsinstituttet Stein Mortensen, forteller at klimaendringene er en av grunnene til at stillehavsøstersen har slått seg til ro i Norge.

– Jo varmere sensommeren blir, desto flere stillehavsøsters vil vi få i norske farvann. Den er ekstremt tilpasningsdyktig, og finner seg lett til rette i nye miljøer, forteller han.

Stillehavsøstersen ble opprinnelig importert fra Stillehavet rundt Japan og Taiwan til Frankrike og Nederland. Men den sprer seg lett med havstrømmen.

Når østersen gyter, sender den ut østerslarver som flyter av gårde og slår seg ned i nye områder for å skape nye bestander.

Stein Mortensen, forsker ved Havforskningsinstituttet – Det er nytteløst å kjempe mot østersen.

Fraråder å sanke selv

Til tross for at stillehavsøstersen er lett tilgjengelig langs kysten i Sør-Norge, er det ikke anbefalt å sanke skalldyrene selv.

Ifølge Mattilsynets nettside Matportalen.no, kan østers inneholde norovirus. Det er et svært smittsomt virus som er hovedårsaken til omgangssyke.

Siden østers ofte ikke varmebehandles før det spises, fraråder Mattilsynet å spise selvplukkede skjell.

Dersom du likevel ønsker å nyte havets frukter i din egen stue, finnes det alternativer.

Øyvind Glørstad, daglig leder ved Vulkanfisk – Østersen er best servert naturell.

Har et godt rykte

Fiskedisken til Vulkanfisk selger en rekke varianter østers, også norsk stillehavsøsters.

Daglig leder Øyvind Glørstad forteller at østersen også går som varmt hvetebrød i fiskedisken.

– Om sommeren har vi mange turister som vil prøve norsk sjømat. Østersen på menyen har et godt rykte.

Også Glørstad anbefaler å spise østersen naturell, med sitron eller med en vinaigrette med ingefær og agurk.

Lever på grunt badevann

Stillehavsøstersen er en invasiv invasivInvaderende arter er organismer som sprer seg utenfor sine naturlige leveområder eller som utvider sitt forekomstareal (problemvekst). Dette kan skyldes menneskelig påvirkning (som for eksempel ballastvann) eller klimaendringer. art som ikke hører hjemme i Norge, og kan bygge opp store, tette bestander som i verste fall kan dekke deler av havbunnen fullstendig.

– Dette er dramatisk fordi den lever på grunt vann, som gjør at folk kan skade seg på de skarpe kantene.

Det finnes flere tiltak for å motvirke spredningen av stillehavsøstersen, blant annet Østersdugnaden. Det er et tiltak i Vestfold og Telemark, som har som mål å fjerne stillehavsøsters fra kysten i fylket.

Østers over alt på Eff Eff, selv toalettet har den invadert. Vis mer

Mortensen mener slike tiltak er viktige, men at det ikke har noe å si for bestanden eller videre spredning. Man kan rydde et helt område, men dersom det kommer nye østerslarver flytende, vil de slå seg ned der igjen.

– Det er ingenting vi kan gjøre for å fjerne arten. Det er nytteløst.

– Er det sannsynlig at stillehavsøstersen kan ta overhånd, slik at det ikke vil være mulig å bade langs kysten?

– Noen steder har det allerede skjedd. Men det nytter å rydde, man må bare gjøre det jevnlig.