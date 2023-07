Brann i trehus i Stavanger – driver med etterslukking

Beboere i flere nabobygg ble evakuert etter brann i trehusbebyggelse i Stavanger sentrum.

Klokken 23.48 melder politiet at brannen pr. nå slukket, men at brannmannskap vil fortsette sitt arbeid utover natten.

Det er ingen informasjon om at personer har oppholdt seg i det ubebodde huset i Hetlandsgaten.

Brannmannskap går gjennom de delene av huset som er mulig å gjennomsøke.

– Det er ennå bitte litt røyk igjen, men vi driver med etterslukking nå, sier vakthavende brannsjef Tom Meyer klokken 23.55.

Brannmannskap vil være på adressen i seks timer etter at brannen er slukket.

Var full overtenning

Politiet meldte først om brann i en enebolig i Stavanger sentrum klokken 22.28 fredag kveld.

– Ingen informasjon om at noen er skadd, skriver politiet på Twitter klokken 23.13.

Det er Stavanger kommune som eier bygget, og ifølge dem skal huset være ubebodd.

Boligen er et trehus over flere etasjer. Det ble tidlig meldt om full overtenning stor fare for spredning til annen trehusbebyggelse i området.

Den kraftige røykutviklingen har vært synlig i andre deler av Stavanger fredag kveld.

Vakthavende brannsjef Meyer sa like før klokken 23.30 at det ikke lenger var spredningsfare.

Naboer evakuert

Naboer i bysentrum oppfordres til å lukke vinduer og skru av ventilasjonsanlegg for å begrense røyk inn i hus.

Beboere i flere nabobygg er blitt evakuert som følge av brannen.

Røyken fra brannen har til tider lagt seg ganske lavt blant husene i området.

– Hvis noen som følge av dette har fått i seg røyk og opplever ubehag, bes de ta kontakt med helsevesenet for sjekk, skriver politiet.

Naboer kan lufte ut når det er fritt for røyk på utsiden, opplyser de.

Brannen ble oppdaget av varmesøkende kamera som sveiper over byen, ifølge brannvesenet.