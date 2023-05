Russerne arrangerte seiersparade på Svalbard

Med russiske flagg, helikopter, biler, snøscootere og traktorer markerte Russland seiersdagen på Svalbard. Norsk UD forstår de negative reaksjonene.

09.05.2023 18:59 Oppdatert 09.05.2023 19:18

9. mai er dagen Russland markerer seieren over Nazi-Tyskland. I Moskva og andre russiske byer er det militærparader og taler.

President Vladimir Putin brukte dagens tale på Den røde plass i Moskva til å hevde at Vesten fører krig mot Russland.

Samtidig har dagen fått et nytt innhold på grunn av Russlands angrepskrig mot Ukraina, de de har drept titusenvis av mennesker.

Putins landsmenn på Svalbard markerte seiersdagen med et opptog der mer enn 30 kjøretøy og ett helikopter deltok. Nesten alle bilene var pyntet med russiske flagg.

Ifølge Barents Observer, som skrev om opptoget først, hadde flere av snøscooterførerne «militæraktige» uniformer.

UD: Forstår at folk reagerer

Svalbard er en del av Norge, men øygruppen har en del særregler regulert av Svalbardtraktaten SvalbardtraktatenSvalbardtraktaten er en internasjonal avtale som sikrer «Norges fulle og uinnskrenkede» suverenitet over Svalbard. Traktaten fastsetter samtidig vilkår som Norge skal oppfylle i forvaltningen av området. Traktaten trådte i kraft 14. august 1925, og er ratifisert av 44 land. Kilde: SNL. .

Dette innebærer blant annet at Svalbard er et såkalt demilitarisert område. Ingen av landene som er aktive på øygruppen har lov til å drive militær aktivitet.

Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad i Utenriksdepartementet sier til Aftenposten at den norske Sysselmesteren i Longyearbyen var orientert om at dagen skulle markeres. Via sosiale medier har departementet registrert hvordan markeringen ble gjennomført.

– Det er forsamlingsfrihet i Norge, sier Simenstad til Aftenposten, og fortsetter:

– Markeringen fremstår større og med et annet uttrykk enn tidligere. I dagens situasjon har markeringer av seiersdagen fått et annet innhold som følge av Russlands folkerettsstridige krig mot Ukraina. Det er forståelig at dette vekker negative reaksjoner.

Menn i grønne vinterdresser kjørte gjennom Barentsburgs gater med snøscootere og russiske flagg.

– Det har aldri vært parader i forbindelse med 9. mai i Barentsburg tidligere, hevder Timofey Rogozjin, til Dagbladet.

Han er tidligere turistsjef i gruvesamfunnet og mistet jobben etter å ha kritisert Vladimir Putins regime i 2021.

Mange ukrainere

Barentsburg er et gammelt gruvesamfunn. Nå bor det rundt 300 mennesker der. Tradisjonelt har det vært et stort antall ukrainske gruvearbeidere der. De fleste fra det russiskdominerte Donbas, øst i Ukraina.

Før jul i fjor sa Rogozjin til den canadiske avisen Toronto Star at ukrainerne som misliker russernes invasjon av hjemlandet trolig har reist fra øya.

Den canadiske journalisten opplevde at det var nesten umulig å snakke om politikk og krigen med menneskene hun møtte.

Få tilskuere

På filmsnutter og bilder fra opptoget er det lite som tyder på en folkefest. Av de rundt 30 kjøretøyene var halvparten snøscootere. Det deltok også to busser, som ser ut til å ha vært ganske fulle.

Men langs ruten sto det ikke mange tilskuere. De som møtte opp viftet med små russiske flagg.

Velkommen til 17. mai

Samtidig kan det bli felles markering av 17. mai i Longyearbyen. Barna i Barentsburg er invitert til denne feiringen, meldte NRK nylig.

Russepresident Sarine Masterbakk mener det er et godt initiativ.

– Vi har valgt å gjøre det sånn fordi det er Norges nasjonaldag. Barn både i Longyearbyen og Barentsburg er barn som bor på norsk jord. Vi ønsker at alle skal få feire den norske nasjonaldagen sammen, sa hun til NRK.

I 2020 og 2021 ble feiringen avlyst på grunn av koronapandemien.

I fjor var også de russiske barna invitert. Men ingen kom.

Hva som skjer i år er fortsatt usikkert.