Slik kjempet to statseide selskap om å kjøre tog for staten: Ordkrig, fagforeningsbråk og millioner på konsulenter

Vy og Flytoget har kappet om å vinne togkjøringen på Østlandet. Til slutt var det Vy som vant.

Vy vant over Flytoget i togkampen om Østlandet. På veien havnet 14 millioner av statens penger i lommene på konsulenter.

03.03.2023 20:01

Er du togpendler på Østlandet? Da er det Vy som skal kjøre toget ditt de neste ti årene. Det avgjorde Jernbanedirektoratet fredag.

Avgjørelsen er stikk i strid med hva de anbefalte for et drøyt halvår siden. Da var direktoratets klare anbefaling å splitte opp togkjøringen på Østlandet i to: En halvdel til Vy, en annen halvdel til Flytoget.

Anbefalingen ble starten på en flere måneder lang bitter strid mellom Vy og Flytoget, som nå har fått en avslutning. For Flytoget tyder alt på at det har vært en kamp om livet. De forventer å måtte legge ned om fem år.

Vy har gått seirende ut, med full kontroll over alle passasjertog på Østlandet. Det skjer etter at de tok innersvingen på Flytoget i tolvte time.

Konkurransen mellom de to selskapene har vært oppsiktsvekkende og betent. Slik har to statlige selskaper, med hvert sitt departement i ryggen, brukt statens millioner på å vinne et oppdrag fra staten.

