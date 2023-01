Siktet mann i 20-årene brast i gråt i retten. Fengslet i fire uker.

SKI (Aftenposten): Mannen som er siktet for uaktsomt drap etter at to jenter på 16 år døde i Spydeberg søndag, motsetter seg varetektsfengsling.

Politiet jobbet søndag på adressen der to jenter i tenårene ble funnet døde. Det ble båret ut beslag fra boligen.

09.01.2023 10:34 Oppdatert 09.01.2023 14:40

Søndag ble de 16 år gamle tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen funnet døde i Spydeberg. De to var under barnevernets daglige omsorg og meldt savnet fra en institusjon. En mann i 20-årene ble pågrepet på adressen der jentene ble funnet. Han ringte selv og varslet politiet.

Politiet har siktet mannen for uaktsomt drap. Han ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Ikledd mørk joggedress ankom siktede rettssalen sammen med sin forsvarer tidlig mandag ettermiddag.

Krokrygget, med albuene i bordet og hendene foldet, brast han sammen i gråt da han satte seg ned før retten var satt.

– Han menere han ikke har gjort noe galt. Han er veldig preget, lei seg og satt ut. Han synes dette er en stor påkjenning, sier forsvarer Knut Ditlev-Simonsen.

Forsvareren mener det ikke er grunnlag for å sikte klienten for uaktsomt drap. Han vil ikke si noe om hvorfor.

Familien har via sin bistandsadvokat gått ut med bilde av tvillingene Mille Andrea (t.v.) og Mina Alexandra. Søstrene ble funnet døde i Spydeberg søndag 8. januar. Bildet er tatt julaften 2022.

Vil ikke si hva slags stoff de tok

Tvillingene døde trolig av overdoser, men politiadvokat Benedicte Granrud sier det er for tidlig å slå dette fast.

– Vet dere hva slags stoff eller stoffer de avdøde har tatt?

– Vi har kjennskap til noe, men ikke det fulle bildet. Politiet har en formening, men det ønsker vi ikke å si noe om ettersom det er en del av etterforskningen, sier Granrud til Aftenposten.

En tredje jente er på sykehus. Ifølge Granrud er tilstanden hennes stabil. Hun ønsker ikke å si hva jenta har fortalt politiet av hensyn til etterforskningen.

Fakta Hva betyr det at barnevernet har overtatt omsorgen? Dette er begrepene barnevernet bruker: Tiltak: Et hjelpetiltak settes som regel inn mens barnet bor hos foreldrene. Det kan være alt fra veiledning, støtte til barnet eller avlastning for foreldrene. Under barnevernets omsorg: Dersom barnevernet overtar den daglige omsorgen for et barn, gjøres det et vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet, for eksempel i fosterhjem eller på en barnevernsinstitusjon. Juridisk foreldreansvar: Foreldrene beholder likevel som regel det juridiske foreldreansvaret. Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold, som hvilken religion barna skal følge og hvilken skole de skal gå på. Å miste foreldreansvaret, er en juridisk prosess og skjer relativt sjelden. Dersom barnevernet vil overta omsorgen for barnet, må de gå til fylkesnemnda og og få saken avgjort der. Barn kan flyttes ut av hjemmet, for eksempel til en institusjon,uten en slik juridisk omsorgsovertakelse. Kilder: Regjeringen.no og Familierettsadvokater.no Vis mer

Siktet for uaktsomt drap

En mann i 20-årene ble pågrepet på adressen. Han ringte selv og varslet politiet. Mannen ble først siktet for ikke å ha skaffet jentene helsehjelp. Søndag kveld ble siktelsen endret til uaktsomt drap. Politiet begrunner dette med hva som har kommet frem i avhør og de tekniske undersøkelsene.

Politiadvokat Granrud sier til Aftenposten at hun ikke kan utelukke flere siktelser. Hun ønsker ikke å si noe om hvorfor siktelsen ble endret søndag, utover at det baserer seg på opplysninger i saken.

Siktedes forsvarer Knut Ditlev-Simonsen i retten i Ski mandag.

Mannen i 20-årene erkjenner ikke straffskyld og er svært preget, ifølge mannens forsvarer Knut Ditlev-Simonsen.

De to jentene ble funnet døde i bopelen til den siktede mannen i 20-årene. Det skal ikke ha vært en tidligere relasjon mellom søstrene og den siktede, sier politiet. De to avdøde var under barnevernets daglige omsorg.

En tredje jente ble kjørt til sykehus for behandling etter inntak av et narkotisk stoff. Hun ble avhørt av politiet søndag. Hun har status som vitne i saken og beskrives som sentral i den videre etterforskningen.

Mannen i 20-årene blir fremstilt for varetektsfengsling i Follo og Nordre Østfold tingrett i Ski i ettermiddag. Han samtykket ikke til fengslingen. Politiet fikk medhold av dommeren i å lukke dørene til rettsmøtet. Det betyr at pressen ikke fikk være i rommet og måtte vente på gangen.

Siktet for å ha solgt narkotika til jentene

Politiet har også pågrepet en annen ung mann. Han er siktet for salg av narkotika til jentene. Mannens forsvarer Haakon Åsli Skogstad opplyser til Aftenposten at han først vil si hvordan klienten stiller seg til siktelsen etter at det er gjennomført avhør.

Olav Unnestad, politistasjonssjef ved Indre Østfold politistasjon sier hele lokalsamfunnet er sterkt preget av dødsfallene.

– Vår dypeste medfølelse går til de pårørende og jentenes venner og bekjente. Vi er opptatt av at Indre Østfold skal være en god kommunene og bo og vokse opp i, og vi vil sammen med kommunen fortsette vårt forebyggende arbeid for å gjøre vårt beste til at slike tragiske hendelser ikke skjer igjen, sier han i en pressemelding.