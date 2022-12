Glatte veier i store deler av landet - E6 i Oslo var stengt på grunn av smeltevann

Underkjølt regn fører til glatte veier både i nord og sør. – Vær ekstra oppmerksom, isen kan være vanskelig å se, oppfordrer meteorologene.

Det har blant annet vært meldt om glatte veier til Telemark. Her fra FV 307.

NTB

20. des. 2022 18:43 Sist oppdatert 9 minutter siden

På mange veier er det glatt fordi regn fryser til is, særlig på veier som ikke er saltet, opplyser trafikkoperatør Steinar Våsjø ved Vegtrafikksentralen sør til Dagbladet.

– Vi oppfordrer bilister til å stoppe opp hvis de merker at føret er glatt og utrygt, og ikke minst tilpasse farten etter forholdene sier han.

Flere steder har mye regn ført til at vann fryser til oppå allerede strødde veier. Ved Skulleruddumpa på utgående E6 i Oslo er veien stengt på grunn av mye smeltevann i veibanen, meldte Vegtrafikksentralen klokken 18.44. En halv time senere var det åpnet igjen.

Farevarsel

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for underkjølt regn i deler av Trøndelag, deler av Østlandet og på Helgeland og i Sør-Salten i Nordland.

Farevarselet for Trøndelag er nå utvidet til å gjelde frem til onsdag ettermiddag.

– Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se, oppfordrer meteorologene.

Det er allerede glatt i Trøndelag, og det har vært flere uhell i trafikken på grunn av føret.

På fylkesvei 17 sør for Namsos i Trøndelag har trafikken stått stille. Her har flere vogntog problemer på glatta. To lastebiler kjørte ut mellom Bangsund og Sjøåsen og ble berget opp tirsdag ettermiddag, skriver NRK.

Turte ikke kjøre

Også i Telemark er det svært glatt. Både vogntog og biler har fått problemer, og strøbilene har hatt nok å gjøre. Flere bilister har rett og slett ikke turt å kjøre fordi det er så glatt, opplyser trafikkoperatør Ole-Petter Ruud ved Vegtrafikksentralen til Telemarksavisa.

– Vi har fått en del telefoner om at det er veldig glatt. Flere bilister har stanset og avventer til strøbil kommer, sier han.

Tidlig på kvelden har det trolig roet seg.

– Nå virker det som at nedbøren har roet seg, og at det er blitt saltet og strødd de fleste plassene. Det virker som om været har beveget seg mer mot Vestfold nå, men vi får se hvordan det blir utover kvelden, sier Ruud til Varden.