Flomvarselet utvidet igjen. Over 50 vei- og jernbanestrekninger stengt.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utvidet det røde flomvarselet og forlenger det røde jordskredvarselet til onsdag formiddag. Flere hundre er evakuert.

Mellom Roa og Hønefoss er jorden under jernbanesporene skyllet bort av ekstreme nedbørsmengder, og sporene henger i løse luften. Vis mer

Publisert: 09.08.2023 Oppdatert: 09.08.2023 07:49

Du kan følge utviklingen i vannføringen på Østlandet i sanntid nederst i saken.

Ekstremværet Hans er nå inne i sitt tredje døgn.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå også lagt til kommunene Nore og Uvdal, Hol, Ål, Hemsedal og Vang til det røde flomvarselet.

Den røde jordskredvarslingen som forlenges gjelder for store deler av Innlandet og Viken. Men den forlenges ikke for kommunene Aurland, Lærdal, Årdal, Folldal, Alvdal og Rendalen.

– Flere skred har ført til stengte veier og evakuering av hus, og dette er en alvorlig situasjon, sier Siv Seljesæter, jordskredvakt i NVE.

Vannet stiger fortsatt kraftig flere steder. Det er over 50-årsflom i minst ti vassdrag onsdag morgen.

Dette området er onsdag omfattet av det røde farevarselet for flom. Vis mer

500 evakuerte i Innlandet

Antallet evakuerte i Innlandet fylke har økt. Det skriver NRK.

Like før klokken 06.00 onsdag morgen skal det være rundt 500 evakuerte så langt. Det opplyser fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund hos Statsforvalteren i Innlandet.

De er evakuert fra en rekke områder der det har fått jordskred og er flom.

Det er ikke registrert personskader.

Ål kommune er en av de hardest rammede av flommen. Onsdag morgen melder kommunen at det er store materielle skader rundt om i kommunen, men at ingen liv er tapt.

Vannstanden er der på vei ned, men det er fremdeles stor rasfare og denne blir nøye overvåket. Drikkevann må kokes og det anbefales å bruke regnvann til toalett. Det er høyst usikkert når stabil vannforsyning er på plass.

Kommunen melder også om ustabil strømforsyning. Hallingdal Kraftnett arbeider med den saken. Folk i Ål må også regne med at mobilnettet er ustabilt.

– Hald deg i ro, unngå unødvendig køyring, oppfordrer kommunen sine innbyggere.

Evakuerte må forberede seg på minst ett døgn til der de oppholder seg. De får beskjed om at absolutt ingen må reise hjem før de har fått klarsignal.

Ras flere steder

Uværet Hans har medført store utfordringer i hele Hallingdal. I nabokommunen Hol er det redusert fremkommelighet mange steder. Både Ål og Hol ble tirsdag rammet av ras.

– Uværet har fått store konsekvenser så langt. Vi forventer avtagende regn, men må forvente at situasjonen fortsatt er ustabil i flere dager, sier ordfører i Hol kommune, Petter Rukke, i en pressemelding.

Innbyggere i området mellom Hagafoss og Hol er evakuert. I alt er ca. 180 personer berørt. Alle har fått tilbud om overnatting på hotell på Geilo frem til det er trygt å flytte hjem igjen.

Det er fortsatt økt risiko for skred og flom flere områder i kommunen.

– Det gjelder særlig områder med bratt terreng, sier beredskapssjef Espen Bille-Larsen.

Jernbaner og viktige veier stengt

Et stort antall viktige veistrekninger er stengt onsdag morgen.

E6 er stengt mellom Oppdal og Hjerkinn og flere steder mellom Otta og Fåvang. Den er også stengt ved ved Harpefosskrysset.

RV 7 er stengt mellom Hønefoss og Geilo.

E16 er stengt mellom Fagernes og Sperillen og ved Bagn.

RV 4 er stengt mellom Gran og Roa.

RV 3 i Østerdalen har periodevis vært stengt på grunn av oversvømmelse, men er åpen i 07-tiden. Strekningen kan igjen bli stengt på kort varsel.

I tillegg er flere titalls andre veistrekninger på fylkesveier og kommunale veier stengt: Bare i Innlandet alene er 40 fylkesveier stengt.

Situasjonen er uoversiktlig og endres fortløpende. Du kan se full oversikt på Statens vegvesens nettsider.

Ekstremværet har også ført til store skader på jernbaneinfrastrukturen.

Både Hovedbanen og Gardermobanen mellom Oslo og Eidsvoll er stengt på grunn av flom.

Det samme er Dovrebanen mellom Eidsvoll og Støren.

Bergensbanen er stengt mellom Geilo og Hønefoss, mens Rørosbanen er stengt mellom Hamar og Røros.

Gardermobanen ligger under vann. Vis mer

Illevarslende prognoser

Vannføringen i flere elver økte til røde nivåer i løpet av tirsdag ettermiddag. Spesielt Drammensvassdraget er utsatt og har sterkt stigende vannføring, også i større elver.

Vannstanden i innsjøen Krøderen er ventet å stige ca. 2 meter frem til torsdag, før den vil synke.

Vannstanden i Tyrifjorden og Randsfjorden er ventet å stige 0,6 og 1 meter, anslagsvis til et nivå som er 1,5 til 2 meter over det som var vannstand tirsdag denne uken.

Vannstanden i innsjøen Sperillen i Ådal ventes å stige ca. 2,5 meter frem til torsdag.

Vannføringen ved Bagn i Begna er ventet å øke til ca. 600 m³/s onsdag. Dette vil være den største vannføringen i Begna siden målingene startet på 1940-tallet.

Også ved Bergheim i Hallingdalselva og ved Mjøndalen bro i Drammenselva er vannføringen ventet å stige kraftig i timene fremover.

Det ventes fortsatt mye regn i løpet av onsdag. Vannføring på rødt nivå vil føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Varsom.no oppdaterer situasjonen på sine nettsider.

Ber folk respektere sperringer

Elven Leira i Viken har også gått over sine bredder flere steder. Ved Leirsund og nord for Lillestrøm har veien over elven vært stengt i over ett døgn. Rundt 1500 beboere på stedet Asak er følgelig isolert.

Noen har trosset veisperringene og krysser veien. Det fraråder politiet sterkt.

– Det kan se ut som veien er relativt intakt. Men massene under er gravd ut, så vi er redd for at veien kan gi etter. Derfor har vi saatt opp sperringer, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Pål Bjelland til NRK.

Lillestrøm kommune jobber med å åpne en alternativ bilvei inn og ut av Asak, som forhåpentlig skal bli ferdig i løpet av onsdagen.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker flomutsatte områder og møter evakuerte i Lillestrøm i dag.