På innsiden da Bane Nor testkjørte Follobanen i 200 kilometer i timen

Togene som testkjørte Follobanen mandag, nådde topphastigheten på 200 km/t. Etter to timers testkjøring hadde alt gått uten problemer, opplyser Bane Nor.

07.02.2023 08:00

Ved 19.30-tiden mandag rullet nye tog fra Oslo S i retning Ski for en ny runde med testkjøring. Om bord i førerhuset var et kamera fra NTB som foreviget turen.

I 21.30-tiden bekrefter Hilde Marie Braaten at testkjøringen så langt hadde gått uten problemer. Braaten er senior kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor.

Testkjøringen søndag beskrives som rolig, der ett dobbelt togsett kjørte begge tunnelløpene uten at det oppsto problemer med anlegget.

Meningen er at belastningen økes gradvis – og at spenningen i tunnelen skal belastes maksimalt, slik at man stresser systemet mer enn ved en normal ruteplan. Under testkjøringen mandag nådde togene topphastigheten på 200 kilometer i timen.

Testkjøringen skal pågå natten gjennom, og avsluttes før morgenrushet starter tirsdag. Men hvor mange dager med testkjøring som er planlagt, vites ikke. Bane Nor opplyser kun at de skal testkjøre så lenge det trengs.

– Hele hensikten med testprogrammet er å avdekke utfordringer og reparere der det eventuelt trengs, før vi endelig kan åpne Follobanen for persontrafikk igjen, sier Bane Nors konserndirektør for utbygging, Stine Undrum i en pressemelding.

Bane Nor skriver at dersom det oppstår hindringer underveis etter at de har startet testkjøringen, vil det måtte legges på ytterligere tid. «Det er ikke mulig å vite på forhånd da det er informasjon som blir klart etter hvert som testingen pågår».