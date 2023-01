PST: Vil ha bedre dialog med de som kan være terrormål.

Torsdag morgen møtte lederen for Oslo pride sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Han vil ha svar på 19 spørsmål.

Oslo pride-leder, Dan Bjørke, venter fortsatt på svar fra PST.

19.01.2023 12:17

Forrige uke gjorde VG det kjent at en hemmelig agent ble varslet om et mulig angrep før skytingen mot det skeive miljøet i Oslo i fjor. PST ble varslet, men tipset var for lite konkret til at man klarte stoppe angrepet.

To ble drept og mange skadet, da Zaniar Matapour skjøt mot gjestene på utestedene Per på hjørnet og London pub.

Kunne noe vært gjort annerledes?

Det forventer leder for Pride Oslo, Dan Bjørke, at PST svarer på i nær fremtid. Torsdag møtte han PST-sjef Beate Gangås og analytikere i PST.

PST hadde invitert til et møte for å gjenopprette tilliten.

Bjørke sier det var viktig å understreke for PST-sjefen at det er vanskelig for det skeive miljøet å forstå at man har mottatt informasjon om en mulig terrorhendelse i forkant av Oslo pride, uten å foreta seg noe.

– Vi opplever at PST har forståelse for den frustrasjonen, sier han.

Etter møtet er han fortsatt avventende.

– Det vi er fornøyde med er at PST tar et initiativ til et møte og signaliserer at de vil ha et tettere dialog fremover.

Vil ikke innrømme feilgrep

Spørsmålene Oslo pride mener PST er svar skyldig i, handler blant annet om håndteringen av skytingen 25. juni, og om PST mangler innsikt og kompetanse i skeives situasjon i Norge.

PST-sjef Gangås avviser kontant at PST har undervurdert trusselen mot det skeive miljøet. Men samtidig som PST hadde fått tips om en mulig terrortrussel, valgte de å nedjustere trusselvurderingen for islamsk terror.

– Totalvurderingen tilsa at man kunne gå ned, sier hun.

Hun innrømmer samtidig at kommunikasjonen mellom PST og representanter for grupper som kan være terrormål, bør være bedre.

– Vi har et forbedringspotensial når det gjelder å kommunisere med de som representerer store grupper i samfunnet som er trusselutsatt. Det er et åpenbart behov for representanter for disse organisasjonene å få mer informasjon og hjelp til å tolke disse trusselvurderingene, sier Gangås.

To personer omfavner hverandre ved blomsterhavet utenfor London Pub etter skytingen 25. juni.

Avviser at de ikke gjorde noe

Gangås sier at PST jobbet på spreng for å få mer informasjon om trusselen de hadde mottatt fra E-tjenesten. Informasjonen var for lite konkret til at de ville gå videre til Oslopolitiet med den.

– Men det ble jobbet intenst med denne informasjonen for å berike den, for å få så mye og presis informasjon som mulig til at det kunne videreformidles.

25. juli-utvalget skal se på hendelsesforløpet rundt skytingen i fjor.

PST-leder oppfordrer alle som jobbet med skytingen til å gi alt de har av informasjon til utvalget.

– Kan skeive føle seg trygge i Norge i dag?

– Ja, det kan de. Men skeive er fortsatt en del av målbildet for aktører som vil oss vondt, sier Gangås.