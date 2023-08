Norway Cup får gigantregning fra Oslo kommune: – Uverdig

Norway Cup sitter igjen med en regning på 13 millioner kroner fra Oslo kommune. – Fortsatt tvil om vi greier å gå med positive tall, sier generalsekretær Pål Trælvik.

Norway Cup hadde rekordpåmelding i år. 2350 lag og rundt 30.000 spillere var påmeldt, fra 30 forskjellige land. Vis mer

Publisert: 17.08.2023

Snart to uker etter avslutningen på årets Norway Cup i Oslo, er Ekebergsletta fortsatt overstrødd med telt, gjerder og andre rester som ikke er ryddet etter årets arrangement.

Årsaken er at Bymiljøetaten har lagt ned forbud mot kjøretøy på den gjennomvåte sletten.

– Banene ville blitt ødelagt, og lastebilene ville ikke kommet frem. Det er så vått at det er helt umulig å kjøre utpå der, sier generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup til Aftenposten.

Opprydningen kan starte igjen tidligst søndag 20. august, hvis sletten er tørr nok.

Men rotet som står igjen er ikke generalsekretærens største bekymring.

Økonomisk er arrangøren fortsatt i tvil om de greier å gå med overskudd. Hovedårsaken er en saftig regning fra Oslo kommune.

Rekordmange besøkende

Deler av årets Norway Cup ble rundet av litt tidligere enn ventet lørdag 5. august. Et veldig tordenvær kom sigende og førte til risiko for evakueringer.

Norway Cup for barn mellom 6–10 år ble dermed avlyst den dagen.

Den internasjonale fotballturneringen var i år den største i arrangementets historie, med mer enn 30.000 spillere og ca. 80.000 besøkende.

I tillegg var det rekordmange frivillige, ca. 2500 alt i alt, som hjalp til med å få det hele til å gå rundt.

– Det er det største arrangementet vi har hatt siden 1972. Veldig mange lag ønsket å komme til hovedstaden og byen med det store hjertet, Oslo. Det var eventyrlig, sier han.

Flere prominente gjester besøkte Ekebergsletta under årets Norway Cup. Deriblant Høyres partileder Erna Solberg. Her med generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik. Vis mer

Ekstraordinær utgift til Oslo kommune

Rent økonomisk sitter generalsekretæren igjen med en litt bekymret mine. Årsaken er primært at regningene fra Oslo kommune har økt kraftig.

– Vi er fortsatt i tvil om vi greier å gå med overskudd. Vi søkte om 9 millioner på en særdeles velbegrunnet måte, men fikk 2,8 millioner.

I 2016 fikk arrangementet 4 millioner kroner i støtte fra kommunen. Regningen de betalte til kommunen, var også på 4 millioner det året.

Totalt i år kommer regningen til kommunen på ca. 13 millioner kroner i direkte og indirekte kostnader, opplyser Trælvik.

– Deltageravgiftene måtte inneholde kommunale kostnader. Kostnadene ble 4 millioner kroner høyere enn vi har søkt om. Det er vanskelig når det er snakk om et frivillig arrangement, sier Trælvik.

– Uverdig

De kommunale kostnadene mener generalsekretæren at Oslo kommune burde tatt.

– Vi kan si at det er litt uverdig. Det er rart å sitte igjen med den største regningen vi har hatt noen gang til Oslo kommune, sier han.

Trælvik sier de fleste lag opplever det som litt merksnodig at de må være med på å betale mer, når Oslo er hovedstaden for hele landet.

– Det er litt som å finne på at foreldrene til barna i barnetoget på 17. mai må være med på å betale for bussreisen til byen, mener han.

Økningen i kostnader medfører ikke konsekvenser for videre drift, men Trælvik sier Norway Cup med mer uflaks i forhold til været fort kunne blitt stående i et økonomisk uføre.

– Det er veldig lite forståelse i kommunen for det som er Oslos største arrangement, mener han.

Byrådet: – Regningen er mye lavere enn det prisen egentlig er

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Omar Samy Gamal (SV), sier til Aftenposten at han gjerne vil ha en prat med Norway Cup om deres økonomi.

– De har over flere år søkt mer tilskudd enn de får tildelt. Jeg har hatt mange møter med Norway Cup der de har tatt opp mange utfordringer, men budsjettunderskudd har ikke vært en av dem.

Gamal sier byrådet regner tallene på en annen måte.

– Når vi legger sammen hva vi bruker på Norway Cup, er det et arrangement som koster kommunen store summer, og der vi selvfølgelig har større utgifter enn inntekter. Og sånn skal det jo være. Vi skal stille opp med det som trengs av tilrettelegging for at Norway Cup kan gjennomføres i Oslo.

Ifølge byråden kommer de til at regningen til Norway Cup er litt over 5 millioner i selvkost, den største delen innkvartering på skoler.

– Regningen er mye lavere enn det prisen egentlig er, og det skulle bare mangle, sier han.

Gamal opplyser at Norway Cup også får klart mest av en pott som alle idrettslag kan søke på.

– Norway Cup er et nasjonalt arrangement, som arrangeres i Oslo. Kommunen skal fortsatt være den viktigste støttespilleren og vil strekke seg svært langt for å tilrettelegge. Men for eksempel statlige midler bør også være en del av spleiselaget, sier han.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Omar Samy Gamal (SV), sier de er kjempestolte av Norway Cup: – Å bygge opp under frivilligheten, bygge idrettsanlegg over hele byen og støtte opp om inkluderende idrett har vært en av de største budsjettprioriteringene til byrådet, påpeker han. Vis mer

Høy politiberedskap

– At kommunen skal bli den som fakturer oss så store summer, det tenker jeg at kommunen må tenke gjennom på nytt, sier Trælvik.

Alt i alt kaller han likevel arrangementet «i sum særdeles vellykket».

Arrangementet ble noe plaget av en voldsepisode, da 40–50 ungdommer begynte å slåss på sletten. Ifølge Trælvik har imidlertid politiet kalt arrangementet ett av de roligste noensinne.

– Det var få uheldige hendelser. Dette er et gigantisk arrangement for Oslo og det var et imponerende samarbeid med sikkerhetsmyndighetene, sier Trælvik.

– Det er veldig beroligende for en arrangør som oss, og for foreldre som er bekymret for å sende sin 13-åring hjemmefra alene for kanskje første gang.