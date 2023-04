Pollensesongen kan bli «dramatisk». Dette er årsaken.

– Det er viktig å medisinere seg riktig, sier Anna Bistrup, seniorrådgiver ved Norges astma- og allergiforbund.

Folk koste seg ute i solen på Huk på Bygdøy denne uken. Vårens anmarsj betyr også at bjørkepollensesongen står på trappen.

20.04.2023 23:34

Vinteren har for alvor sluppet taket. Men for noen kan det vekke blandede følelser.

– Det er jo sånn at det som er godt vær for allergikere, det er dårlig vær for andre. Og motsatt, sier Hallvard Ramfjord, seniorforsker i Norges astma- og allergiforbund (NAAF) til Aftenposten.

Han forteller at knallværet også kan gi en pangstart på bjørkepollensesongen.

– Det er den som er den store antagonisten, altså det store problemet for allergikere i Norge. For det er så mye av det. Og det er en veldig potent allergi, sier han.

Han advarer om at året kan bli en utfordring for dem som reagerer. Det har flere grunner til enn bare de vårlige temperaturene.

1. Hvordan blir pollenåret?

Egentlig var pollensesongen i lavlandet i Sør-Norge allerede i gang i februar. Og nå går det slag i slag frem til slutten av sommeren.

Naafs pollenkalender gir følgende oversikt:

Februar til april: or og hassel

April til juni: salix (selje og vier)

April til juni: bjørk

Juni til august: gress

Midten av juli til august: burot

Mer nøyaktig viser pollenvarselet for Østlandet med Oslo en beskjeden spredning av salix. Men allerede denne helgen er det varslet bjørkepollen i områder nært kysten.

Regnbyger til helgen kan hjelpe litt på. Men det vil ikke være nok for å stanse spredningen. Årets sesong kan bli «dramatisk for norske allergikere», forteller Hallvard Ramfjord:

– Mengdene kan stedvis bli veldig høye, sier seniorforskeren.

Raklene på denne bjørka er fulle av pollen. Bildet er fra 2017, men i år er det ventet at sesongen kan bli utfordrende for allergikere.

Årsaken har med hvordan bjørketrærne gror og formerer seg. Både vekst og pollenproduksjon krever energi. Trærne bytter mellom hva de prioriterer. Og i fjor var det vekst.

– Da var det ikke mye pollen i luften. Men det er gjerne sånn at vi aldri har to sånne år på rad. Da er det stor sjanse for at det i hvert fall blir gjennomsnittlig, eller kanskje over gjennomsnittlig, mye bjørkepollen i år, sier Ramfjord.

Dette gjelder imidlertid kun for bjørka, ikke for gress og burot. Hvordan sesongen blir for disse, er det fortsatt for tidlig å si noe om. Det kommer an på hvor varmt og tørt det blir i sommer, og hvor mye det blåser.

2. Hvordan vet du om du har pollenallergi?

Typiske allergisymptomer er nysing, kløe i øyne og halsen, rennende nese, trøtthet og redusert konsentrasjonsevne. Symptomene kan ligne litt på forkjølelse – eller korona.

Men det er flere ting du kan gjøre selv for å finne ut om du har symptomer på sykdom eller allergi:

– Forkjølelse skal jo gå over etter et par dager. Det er heller ikke noe du får til en fast tid, år etter år, sier Anna Bistrup til Aftenposten. Hun er seniorrådgiver for helsefag og samfunnskontakt ved NAAF.

– I tillegg virker ikke allergitabletter på forkjølelse. Bare på allergi, føyer hun til.

3. Har flere fått pollenallergi?

Rundt én av fem er allergiske mot pollen, ifølge NAAF. Det tilsvarer rundt én million nordmenn. Andelen er økende.

– Man har sett en økning av allergiutvikling de siste 30–40 årene, sier Bistrup.

– Det vanligste er å utvikle pollenallergi i sen barneskole og i ung voksen alder. Men man ser også at vokse utvikler allergi, føyer hun til.

Tall fra Reseptregisteret viser at stadig flere bruker reseptbelagt allergimedisin. I tillegg bruker mange allergimedisin som man kan kjøpe uten resept. De tallene er ikke med i grafen:

Hvorfor flere utvikler allergi vet man ikke helt sikkert. Men én hypotese er at renslighet gjør at man eksponeres for færre bakterier, noe som påvirker immunsystemet.

Har du søsken eller foreldre med allergi, har du også større risiko for å utvikle det selv. Om koronatiltakene kan ha hatt konsekvenser for allergiutvikling i samfunnet er det for tidlig å si.

– Om ti år kan man få svaret på det spørsmålet, sier Bistrup.

4. Hvordan behandler du pollenallergi?

Det er viktig å ta allergi mot pollen alvorlig. Det er nemlig en tendens til at det blir bagatellisert, mener Bistrup.

– Dette er noe som plager over en million nordmenn. Det påvirker både prestasjonen på skole og jobb. Så det å bli godt og riktig behandlet er faktisk veldig viktig, sier hun.

Så hva skal du gjøre?

– Det viktigste er å medisinere seg riktig, sier Bostrup.

Hun har to klare råd:

Start med tabletter litt tid før pollensesongen er i gang.

Ta tablettene hver dag.

Medisinene fungerer nemlig forebyggende.

– Og når man er jevnt medisinert så reduserer man i større grad reaksjonene, sier hun.

I tillegg finnes det flere medisiner å velge mellom. Det kan være verdt å prøve litt forskjellige typer. Hjelper ikke det kan man gå til legen, eller gå i gang med allergivaksinasjon. Det er imidlertid en langvarig behandling som går over tre år.

– I tillegg så vet man at mange som har allergiske reaksjoner i nesen, burde få resept på nesespray som inneholder kortisonsteroider, understreker Bistrup.