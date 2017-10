Person truet med pistol og ranet på Ammerud i Oslo

Ran av person. Ammerud. Person ranet og frastjålet sin bil. Sort VW Golf, reg.nr. DN76507. Politiet ønsker tips dersom bilen blir observert. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 20, 2017

Politiet fikk like etter klokken 12.30 fredag formiddag, melding om at en person hadde blitt ranet i Ammerudgrenda.

– Personen ringte og meldte om hendelsen selv, han fortalte at to personer hadde stjålet bilen hans og forlatt stedet. Han fortalte at han hadde blitt slått i hodet og truet med pistol, opplyser operasjonsleder ved Oslo politiet, Vidar Pedersen.

Ranet skal ha skjedd i Ammerudgrenda. Det er ikke klart om det er noen forbindelse mellom fornærmede og ranerne.

– Vi er svært interessert i opplysninger om en sort Golf med registreringsnummer DN76507.

– Har dere noe signalement på ranerne?

– Det skal ha vært en mann med sorte klær og skjegg, i alderen 35–40 år, mulig østeuropeer. Den andre skal ha hatt langt skjegg og caps, samme alder, også han mulig østeuropeer, sier Pedersen.

Bilen skal ha vært en kjøreskolebil, det er foreløpig ikke kjent hvorvidt den fornærmede ble stoppet av ranerne eller om bilen var parkert da ranet skjedde.

