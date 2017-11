Må rapportere om kongefamiliens private eiendommer

Det varsler Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sitt forslag til statsbudsjett, skriver Dagbladet.

Avisen avdekket i fjor at kong Harald og kronprins Haakon har latt hoffet dekke millioner av kroner i lønn til drift, vedlikehold og vaktmesterarbeider på sine syv private eiendommer – til tross for at statsbudsjettet var tydelig på at apanasjen skulle dekke den type arbeid.

– I praksis betyr løsningen at de kongelige fra nå av får en ny «ekstra-apanasje» finansiert over hoffets driftsbudsjetter, sier økonomiprofessor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole.

– Slik forslaget er formulert av departementet, er det naturlig å anta at hoffet fremover fører et timeregnskap som de baserer opplysningene i årsrapporten sin på. Slik blir opplysningene etterprøvbare for Stortinget, og systemet blir mer transparent, sier han.

