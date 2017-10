Russerne har forlengst sluttet å stille klokken. Nå protesterer finnene mot sommertid

Hvert EU-land bør selv bestemme om de skal ha sommertid. Det mener alle Finlands 13 medlemmer av Europaparlamentet.

Ifølge det finske nyhetsbyrået FNB foreslår de finske europaparlamentarikerne derfor å endre EU-direktivet som går ut på at alle EU-landene skal gå over til sommertid på samme dag.

I Finland er det forholdsvis stor motstand mot ordningen med sommertid. Like før klokkene skulle stilles i vår, hadde over 50.000 skrevet under på opprop mot å stille klokkene.

Naboer i øst forsov seg og droppet sommer- og vintertid

I finnenes naboland Russland ble de lei av å stille klokken allerede i 2011.

– Alle hater det og alle blir irriterte på at vi stiller klokken. Enten så forsover folk seg, eller så våkner folk opp én time for tidlig uten å ane hva de skal bruke den ekstra timen på, uttalte Russlands daværende president Dmitrij Medvedev dengang.

De besluttet å ha sommertid året rundt og på den måten slippe å stille klokken to ganger i året.

Myten om tidsklemma - og noen nyttige råd.

Norge samordnet med EU

I 1996 ble Norge og alle EU-land enige om at sommertiden starter siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober. I Norge er sommertidsbestemmelsene nedfelt i en egen forskrift.

Den definerer sommertid til «den perioden av året hvor klokkene stilles 60 minutter (en time) frem i forhold til resten av året» og fastslår at sommertiden normalt er «i tiden mellom kl. 0200 siste søndag i mars og kl. 0300 siste søndag i oktober.»

Når vi ikke har sommertid, har vi såkalt normaltid.

Siste søndag i oktober er kommende søndag. Og da skal altså klokken stilles både av nordmenn og ennå en stund av finner og andre europeere.

Før russerne sluttet å stille klokken frem og tilbake, var det lenge bare islendingene som ikke benyttet seg av en sommertidsordning.

Men russernes klokkeprotestet førte ifølge Wikipedia også til at nabolandene Hviterussland og Ukraina fjernet sommertiden samme året.

Ville utnytte dagslyset

Ifølge Justervesenet ble sommertid opprinnelig innført i en rekke europeiske land under første verdenskrig. Hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Det kunne bidra til å spare energi til oppvarming og belysning.

Norge hadde sommertid i 1916 og periodevis under krigen og på 50–60-talet. Fra 1980 har vi hatt sommertid hvert år. Finnene har hatt det siden 1981.

Tidligere hadde ulike europeiske land forskjellig praksis om bruk av sommertid, men det skapte visse praktiske problemer med fri flyt av varer og tjenester på tvers av landegrensene.

På 1980-tallet begynte EU - eller EF som det het dengang - utgi direktiver som krevde at medlemslandene måtte fastsette bestemte start- og sluttdatoer for sommertid.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Tidsminister Mæland: Kos deg med nattorientering

Næringsminister Monica Mæland har flere år på rad sendt ut litt humoristiske pressemeldinger før klokken skulle stilles.

- Natt til søndag kan alle sove en time lenger, ga hun beskjed om i oktober 2015.

I fjor påpekte Mæland, som er sjef for Justervesenet og dermed Norges tidsminister, at politikerne ikke bør «vedta hvordan folk skal bruke tiden sin» den ekstra timen.

– Selv kommer jeg nok til å sove litt ekstra, men alternativene er mange denne søndagen. Du kan for eksempel tenke på hva Regjeringen kan gjøre for deg, alternativt hva du kan gjøre for Regjeringen. Du kan også kose deg med nattorientering, lese en god bok eller bestille helgetur til fantastiske Bergen. Uansett hva du velger er jeg overbevist om at det blir et godt valg, sa hun.

Skru den mot sommeren

Husker du ikke hvilken vei du skal skru klokken utpå natten mellom lørdag og søndag, er det greit å vite at klokken alltid skal skrus mot sommeren. Dermed må den skurs én time tilbake om høsten og én time frem om våren.