Startet terroretterforskning av IS-kvinne fra Levanger

Det kom frem i rettssakens sjette dag mot den terrorsiktede verdalsmannen (34) i Oslo tingrett.

– PST startet etterforskning av levangerkvinnen, opplyser politibetjent Kim Ruderaas Sæter i retten.

Deltagelse i IS

Han opplyser til Adresseavisen av kvinnen etterforskes for deltagelse i terrororganisasjonen IS.

– Etterforskningen ble innledet i august i år, sier Ruderaas Sæter.

Årsaken til dette er opplysninger som har kommet frem i forbindelse med etterforskningen av saken til 34-åringen fra Verdal, som nå går for retten.

Født barn i Syria

Adresseavisen har flere ganger tidligere omtalt kvinnen, som er en etnisk norsk konvertitt fra Levanger.

Hun reiste til IS-kontrollert Syria sommeren 2014. Der bodde hun sammen med sin mann, også han en etnisk norsk konvertitt fra Levanger.

Ifølge opplysninger som har kommet frem i retten, bodde ekteparet i byen Al-Shaddadi, nær den irakske grensen.

Hennes mann omkom i kamphandlinger i februar 2015.

IS-kvinnen giftet seg etter det med en ny mann, også han skal være tilknyttet terrororganisasjonen.

Ifølge PST skal hun ha født et barn i Syria.

– Vi vet ikke hvor hun befinner seg nå, opplyser Ruderaas Sæter i PST.

Facebook-meldinger

Retten fikk onsdag presentert Facebook-aktivitet til den tiltalte verdalingen i perioden før og under oppholdet i Syria.

34-åringen har stort sett slettet alt innhold fra sin konto, men retten får likevel presentert datoer for aktivitet, hvem han har sendt chattemeldinger til og mottatt meldinger fra.

Det kommer her frem at han også har hatt kontakt med Levangerkvinnen, både før og under oppholdet.

I en periode gikk det 72 meldinger over 13 dager mellom dem, hvorav 40 meldinger var fra henne, og 32 meldinger fra han.

– Hva skjer, hører ikke noe fra dere, skriver tiltalte i en melding sent i oppholdet.

Andre fremmedkrigere

Retten får presentert perioden hvor aktiviteten har vært lav, og perioder hvor det har gått et høyt antall meldinger hovedsakelig til familie, men også til det PST mener er andre norske fremmedkrigere.