Nesten samtlige på sykehjemmet er smittet. Seks er døde. Nå sprer utbruddet seg videre.

Utbruddet på sykehjemmet har nådd flere sårbare grupper i Eidsvoll.

Nesten samtlige beboere ved Villa Skaar Valstad sykehjem i Eidsvoll kommune er nå smittet. Så langt har seks personer dødd som følge av smitteutbruddet. Foto: Ole Berg-Rusten

Det dramatiske smitteutbuddet ved Villa Skaar Valstad sykehjem i Eidsvoll kommune fortsetter å spre seg i lokalsamfunnet.

Til nå skal det være påvist smitte hos 22 av til sammen 23 beboere, ifølge VG. 20 av 50 ansatte skal også være smittet.

Onsdag hadde seks beboere gått bort.

Seks nye smittede

Nå har viruset spredd seg videre. Fire beboere og to ansatte i en omsorgsbolig for personer med psykisk utviklingshemming i kommunen, er bekreftet smittet.

Utbruddet kobles til smitteutbruddet på sykehjemmet.

Bemanningen ved omsorgsboligen og nærkontakter er nå satt i karantene, melder kommunen på sine nettsider.

Personale har jobbet andre steder

Tidligere i uken ble det oppdaget av personell ved Villa Skaar Valstad også hadde jobbet ved to andre kommunale institusjoner. De ansatte og beboerne ved disse institusjonene ble raskt satt i karantene og testet.

Ved det ene, det kommune sykehjemmet Vilberg helsetun, ble det påvist smitte hos to pasienter og en ansatt.

Onsdag formiddag ble det kjent at en beboer ved helstunet døde natt til onsdag på Ahus. Det er det første koronarelaterte dødsfallet ved det kommune sykehjemmet. Det melder Romerikes Blad.

Det skal for øyeblikket være rundt 110 bebeoere ved Vilberg helsetun.

Den andre institusjonen som personalet hadde arbeidet ved, var Pålsjordet bokollektiv. I første omgang ble det ikke meldt om smitte her.

Skal ikke ha hatt symptoner

Ifølge VG skal ingen av de smittede ved Villa Skaar Valstad sykehjem ha vist symptomer før det ble oppdaget at de var positive.

– Dette er et virkelig mareritt å stå i. Vi har hele veien fulgt nøye med på eventuelle symptomer hos ansatte og beboere, nettopp fordi det er dette vi har vært redde for at skal skje, sa Marianne Stenberg, bestyrer ved sykehjemmet Villa Skaar Valstad til VG i forrige uke.