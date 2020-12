Varsel om snøskredfare flere steder sør i landet

I Jotunheimen, Hallingdal og ved Voss er det betydelig fare for snøskred de neste dagene. NVE har sendt ut et oransje farevarsel for dagene framover.

Jotunheimen. Det er sendt ut et oransje farevarsel for dagene framover. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Nå nettopp

– Det ser ut til at faren vil vare en stund framover, sier snøskredvarsler Jostein Aasen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK.

NVE har også sendt ut varsel for områder i Indre Sogn, på Hardanger og i deler av Telemark som gjelder for onsdag og torsdag.

En skiløper kan svært enkelt utløse snøskred i flere fjellområder i Sør-Norge nå. Aasen ber skiløpere holde tilstrekkelig avstand til skredterreng. Drønnelyder og sprekker i snødekket er tydelige faretegn som må tas på alvor, understreker han.