Høie spurte om «en fleksibel» julefeiring. Det ville helsemyndighetene slett ikke være med på.

I løpet av et par avsnitt la FHI og Helsedirektoratet føringer for julefeiringen over hele landet.

Kan det være et alternativ å gå bort fra en begrensning på antall mennesker som kan samles i julen, og i stedet presisere at smittevernreglene må følges?

Dette ble Helsedirektoratet og FHI spesielt bedt om å vurdere. Av regjeringen som skulle gi konkrete råd for nordmenns julefeiring.