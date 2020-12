Sverige vil vaksinere alle over 18 år det første halvåret av 2021. – Vi kan ikke love at det blir mulig, sier FHI.

Målsettingen i Sverige er at alle svensker over 18 år skal få vaksine de første seks månedene av 2021.

Sosialminister Lena Hallengren og leder i helsedelegasjonen til Sveriges Kommuner og Regioner, Marie Morell. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

8. des. 2020 18:24 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Alle svensker over 18 år skal tilbys vaksine mot koronaviruset det første halvåret av 2021, skriver den svenske avisen Expressen tirsdag kveld.

Nyheten kom på en pressekonferanse med Sveriges sosialminister Lena Hallengren.

– Staten og regionene skal samarbeide for å nå ut med så bra informajson som mulig og jobbe for at så mange som mulig skal vaksinere seg. Det felles målet er at alle i Sverige over 18 år, og personer under 18 år i risikogruppen, skal vaksineres, sier Hallengren.

Men FHI i Norge kan ikke love at det samme vil skje her.

– Vi ønsker å tilby vaksinasjon til alle som er minst 18 år så snart som mulig. Vi kan ikke nå love at det blir mulig i første halvår av 2021, sier Preben Aavitsland, overlege ved FHI, til Aftenposten.

– Det kommer blant annet an på hvilke vaksiner som blir godkjent, og hvor mye produsentene klarer å levere.

Norge er med på EUs felles innkjøpsavtaler med flere vaksineprodusenter og vil få like mange vaksiner pr. innbygger som Sverige.