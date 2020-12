Sp slår alle rekorder i Sogn og Fjordane: – Det er formidable tall

Senterpartiet kaprer to av tre stortingsmandater i Sogn og Fjordane på BTs ferske partibarometer.

Førstekandidat Erling Sande kan smile over tallene Senterpartiet får i BTs siste måling. Foto: Oddleiv Apneseth

Nå nettopp

(Bergens Tidende): – Dette er den høyeste nivået Senterpartiet har vært målt på i dette fylket, sier Knut Henning Grepstad, mangeårig valgekspert for NRK Sogn og Fjordane.

På BTs partibarometer, utført av Respons Analyse, får Sp 41,5 prosent oppslutning i Sogn og Fjordane. Det er en fremgang på 11,8 prosentpoeng fra valgresultatet i 2017.

Resultatet betyr at Sp kaprer to av tre faste distriktsmandater i valgdistriktet.

– Det formidable tall. Jeg kan ikke huske å ha sett liknende tall noen gang, så lenge jeg har vært med i Sp. Det er veldig moro og en kjempeinspirasjon, sier Erling Sande, førstekandidat i Sogn og Fjordane.

Han har vært med i Sp siden 1996.

Tror partiet aldri har målt høyere

Også ved det såkalte «EU-valget» i 1993 kapret Senterpartiet to mandater. Den gang hadde imidlertid Sogn og Fjordane fem distriktsmandater – to flere enn i dag. Den store forskjellen fra den gang til nå er Arbeiderpartiets fall.

Mens Ap fortsatt var største parti for 27 år siden, er Sp på BTs måling dobbelt så stort som Ap. Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener det er sannsynlig at partiet aldri har målt høyere i en valgkrets til et stortingsvalg.

– Det er utrolig høyt tall. De gjorde det også veldig bra i forbindelse med EU-avstemningen på 90-tallet, men de har sannsynligvis aldri målt høyere enn dette, mener han.

Han får støtte fra forsker og statsviter ved Universitetet i Stavanger Hilmar Rommetvedt.

– På fylkesnivå vil jeg tro det, sier han på spørsmål om dette er tidenes Sp-måling.

Vedum: – Aldri hørt om tall over 40

Partileder Trygve Slagsvold Vedum er naturligvis godt fornøyd med tallene.

– Det er en veldig god måling. Jeg har aldri hørt om tall på over 40, sier han.

Selv ikke målinger fra 1993, da EU-spørsmålet ga høy oppslutning, tror han kan måle seg.

– I 1993 var vi heller ikke Sogn og Fjordanes største parti.

Det ligger de an til å bli med god margin, på BTs partibarometer. Med 42 prosent har de en luke på hele 22 prosentpoeng ned til Arbeiderpartiet, som er nærmest.

Senterpartiet opplever for tiden rekordhøye målinger. Det er partileder Trygve Slagsvold Vedum glad for. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Mens Ap taper fem prosentpoeng, rykker Høyre seks prosentpoeng tilbake i det tidligere fylket – ned til 13 prosent.

17 prosent av Ap-velgerne ved forrige stortingsvalg støtter nå Sp, mens Høyre mister 16 prosent til Vedums parti.