Ordførere kritisk til ny vaksinestrategi: – Vi vet ikke hvor neste utbrudd kommer

Sju Oslo-bydeler, Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss får flere vaksinedoser. Lillestrøm, Rælingen og Bærum burde ha vært på lista, mener ordførere.

Nå nettopp

– Det er uforståelig at Rælingen og Lillestrøm ikke inkluderes i den nye geografiske omfordelingen av vaksiner, sier Rælingen-ordfører Ståle Grøtte (Ap) til NTB.

Han er glad for at Lørenskog og Oslo framover vil få rundt 20 prosent flere vaksinedoser, men ikke for at Lørenskogs nabokommuner er utelatt fra prioriteringslista.

– Situasjonen i de tre sentrale kommunene på Nedre Romerike har vært den samme i hele pandemien. Våre innbyggere er jo vevd sammen både arbeidsmessig og på fritiden. Vi opplever akkurat det samme smittetrykket og burde lagt grunnlag for samme prioritering, slik det tilsynelatende er gjort for Østfold-byene, sier Grøtte.

Også i Bærum reageres det på prioriteringen, skriver Budstikka.

– Bærum har vært nedstengt siden oktober, noe som er veldig likt den situasjonen Oslo er i. Vårt næringsliv har lidd. Vi har nå hele ni av våre innbyggere på Bærum sykehus og en smitteandel på hele 200 per 100.000 innbyggere. At vi nå ikke er prioritert sammen med Oslo, synes jeg er helt uforståelig, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Formannskapet i Bærum skal møtes torsdag for å eventuelt vedta nye og strengere koronatiltak i kommunen.

– Regjeringen bommer, sier Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap). Han er blant ordførerne andre steder i landet som er uenig i regjeringens nye vaksinestrategi.

Tromsøordføreren er svært lite glad for at Tromsø nå må avgi vaksiner for at seks bydeler i Oslo, Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss skal få mer.

– Det kan ikke være sånn at fordi vi har hatt fire uker med mindre smitte, skal vi få færre vaksiner. Man kan ikke bare ta øyeblikksbildet, sier Wilhelmsen.

Tirsdag er smittetallet i Tromsø godt over 30.

– Tromsø er en by mange har behov for å reise til fordi vi har en sentral lufthavn med mange internasjonale flyvninger. Vi har også 140 nasjonaliteter, universitetssykehus og mottaksplikt i Barents-regionen, sier Gunnar Wilhelmsen.

– Mange reisende sluses gjennom flyplassen. Skal det være trygt, må vi fortsette med smittevernregimet og vaksinering. Jeg synes også at Oslo bør prioriteres, men ikke bekostning av Tromsø-regionen, sier han.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) får færre vaksiner til sin kommune med den nye vaksinestrategien. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

26 ordførere ba Høie beholde strategien

26 ordførere fra Møre og Romsdal har tidligere advart helseminister Bent Høie (H) mot å endre vaksinestrategi. I et brev sendt 19. februar ber de innstendig helsemyndighetene om ikke å gå inn for en geografisk skjevfordeling.

«Vi har med stor uro vore vitne til det sterke presset sentrale befolkningstette område i Noreg rettar mot storting, regjering og helsestyresmakter for å få endra den strategien regjeringen har valt ved fordeling av vaksiner.», skriver de.

Brevet fra ordførerne på Nordvestlandet ble sendt før Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) startet den opphetede by mot land-debatten om Oslos koronainnsats og hovedstadens press for flere vaksiner.

– Jeg mener at det er galt å vaksineprioritere Oslo, absolutt. Men det var ikke meningen å fyre opp en slik debatt. Brevet var ment som en støtte til regjeringen, sier Knut Sjømæling, Sp-ordfører i Gjemnes kommune utenfor Molde.

– Tror du regjeringen gir etter for press fra Østlandet og følger FHIs råd om å skjevfordele?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror ikke det blir full ettergivelse, men kanskje en justering av strategien, sier Gjemnes-ordføreren.

– Vaksinestrategien er et medisinsk spørsmål. Jeg stoler på at når helsemyndighetene fordeler vaksiner, gjør de det for at landet skal komme best mulig ut, sier varaordfører Ola Smeplass (Sp) i Bodø kommune. Kommunen har et pågående utbrudd og strenge restriksjoner. Varaordføreren sier han støtter helsemyndighetenes valg.

– Det blir for dumt å gjøre medisinske spørsmål til en politisk diskusjon der landsdel står mot landsdel.