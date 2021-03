Oslo ville holde de videregående skolene på gult nivå

Oslo-byrådet ville egentlig holde de videregående skolene på gult nivå da tiltakene ble strammet inn denne uken, men snudde etter råd fra helsemyndighetene.

Oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsket i utgangspunktet å holde de videregående skolene i Oslo på gult nivå, men snudde etter å ha fått nye råd fra FHI og Helsedirektoratet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi ønsket å beholde gult nivå litt til, slik at det ikke ble en så stor belastning for skolene. Men da smitten økte ytterligere, og vi fikk en klar anbefaling fra FHI fredag ettermiddag om å innføre rødt nivå fra og med mandag 1. mars, så vi ingen annen utvei, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, til NTB.

Fredag forrige uke satt Oslo kommune i flere møter med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for å diskutere hva som måtte til for å slå ned den økende smitten i hovedstaden og få R-tallet under 1.

På dette tidspunktet hadde kommunen egentlig bestemt seg for å holde nivået i de videregående skolene på gult, men beskjeden fra helsemyndighetene var tydelig:

– I møtet kl. 17.00 var det gjennomgang av tiltakspakken og spesielt diskusjon om det var grunnlag for å innføre rødt nivå i videregående skole. FHI og Helsedirektoratet var tydelige i rådet om rødt nivå, skriver fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet i en oppsummering av møtet som NTB har fått tilgang til.

Dermed valgte Oslo å snu i saken. Blant tiltakene som ble kunngjort søndag, var rødt nivå på videregående skoler, anbefalinger om å unngå sammenkomster og besøk, og stengte serveringssteder.

Vil endre hele systemet

Skolebyråden skulle gjerne ha unngått å stramme inn på denne måten. Hun har bedt om en revisjon av hele trafikklyssystemet, med grønt, gult og rødt nivå i skolene.

– Fordi det er ikke holdbart at vi nok en gang er tilbake på rødt nivå, etter kun kort tid på gult. Vi hadde for øvrig ønsket å komme på gult en uke tidligere enn vi gjorde, fordi smittetallene var lave over lengre tid. Dette ble frarådet av smittevernmyndighetene nasjonalt. Dermed har våre videregående elever hatt én uke på gult nivå siden starten av november, det er dramatisk, sier hun.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sa søndag at hun er åpen for å endre reglene og retningslinjene, da hun ble møtt med lignende kritikk fra Thorkildsen.

– Vi har kontinuerlig møter med både organisasjoner og kommuner for å få innspill, sa kunnskapsministeren.

Venter med munnbindanbefaling

I korrespondansen mellom Oslo og helsemyndighetene kommer det også fram at FHI ville at kommunen skulle vurdere å anbefale bruk av munnbind både for elever og lærere i de videregående skolene.

Dette har Oslo foreløpig ikke gjort.

– Vi er i tett dialog med FHI om innføring av munnbind i skolene for å forsterke smitteverntiltakene. Det er mye praktisk tilrettelegging som må planlegges, og det mest aktuelle er å bruke tøymunnbind med filter, forklarer Thorkildsen.