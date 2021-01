Statkraft stenger populær friluftstrapp i Nordland

Den populære tretrappa Fykantrappa i Glomfjord i Nordland stenges permanent for publikum på grunn av fare for at steinblokker kan løsne og falle ned på trappa.

NTB

11 minutter siden

I 2019 intervjuet A-magasinet Bernt Ulriksen som gikk opp trappen hver eneste dag. Følg lenken nederst i teksten for å lese saken. Foto: Thomas T. Kleiven

Bakgrunnen er at Statkraft ba om en geologisk vurdering av faren for is- og steinsprang og skred mot trappen.

– Rapportene viser at selv med store investeringer, vil det fortsatt være fare for at steinblokker kan løsne og skade mennesker som benytter trappen. Denne risikoen er ikke Statkraft villig til å ta, sier kraftverksjef Fred-Inge Kristiansen i Glomfjord i en pressemelding.

I 2019 besøkte om lag 15.000 personer den verneverdige tretrappa, som ligger i et område hvor det ofte går både is- og steinsprang. Stedet er dessuten utsatt for mindre jordskjelv, skriver Statkraft.

NRK skriver at trappen, som sto ferdig i 1919, ble bygget av rallare som en snarvei opp på fjellet i forbindelse med kraftutbyggingen i Glomfjord. Men i løpet av 100 år har trappa sakte, men sikkert forfalt.