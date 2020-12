Opp mot 40 prosent av smålaks dør av lakselus

Over 40 prosent av smålaksen som vandrer ut fra enkelte elver på Vestlandet for å beite i havet, dør av lakselus.

Et slep på 3000 lakseyngel er på vei ut fra Bolstadfjorden og gjennom fjordsystemet med flere oppdrettsanlegg, før fisken slippes nærmere beiteområdene i havet. Foto: Rune Sævig

Nå nettopp

(Bergens Tidende): Det viser et nytt arbeid Havforskningsinstituttet i Bergen har gjennomført. Her tas helt nye modeller i bruk for å analysere hvor mye villfisk som dør, og hvilke elver laksen som svømmer i sjøen kommer fra.

Hvordan lus fra oppdrettsanlegg på kysten påvirker villaksen, er det store, betente temaet for oppdrettsindustrien og forvaltningen av den ville lakse- og sjøørretbestanden.

Med over 400 lakseelver, omtales Norge ofte som det enkeltlandet i verden med flest lakseelver, og med et internasjonalt forvalteransvar for den atlantiske villaksen.

Nå har forskerne på Havforskningsinstituttet utviklet en modell der de mener å kunne beregne hvor mye villaks fra hver elv som dør etter angrep av lakselus.

Fakta Modellert dødelighet på «utvandrende smolt» Etneelva (16 prosent dødelighet) Daleelva-Fjæraelva (18 prosent dødelighet) Uskedalselva (36 prosent dødelighet) Rosendalselven (35 prosent dødelighet) Jondalselvi (41 prosent dødelighet) Opo (49 prosent dødelighet) Kinso (49 prosent dødelighet) Eio (47 prosent dødelighet) Granvinselva (42 prosent dødelighet) Steinsdalselva (43 prosent dødelighet) Oselva (28 prosent dødelighet) Kilde: Havforskningsinstituttet Vis mer

Oppdrettsanlegg produserer lus

Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet sier modellen er en samling av flere metoder.

– Det dreier seg om å analysere laksens vandringsmønster, tidspunkt for utvandring, gjøre analyser av laksens genetikk, tidspunkt for oppblomstring av lus og telling av antall lus på villfisk som blir fanget i sjøen, sier Taranger til Bergens Tidende.

Modellen viser hvor mange lakselus som setter seg på fisken, og hvor stor andel av

laksefisken som sannsynlig vil dø på grunn av skader fra lus.

Laksen har alltid møtt lus i saltvann, og vendt tilbake til ferskvann der lusen slipper taket.

Men i oppdrettsanleggene, der over en million fisk kan stå samlet, produseres det mye lus og luselarver. Lusen kan gnage laksen til blods.

Smålaksen er merket etter luseangrep, og har svømt rundt i Bolstadfjorden med åpent kjøttsår. Her undersøker forskere fra forskningsinstituttet Norce. Foto: Tor Høvik, BT

Lusen spres videre i fjord- og kystsystemet, og kan ta livet av ung, sårbar villaks som vandrer fra elvene til havet for å beite. Mange steder må villfisken passere oppdrettsanlegg for å nå beiteområdene.

Havforskningsinstituttets nye modell beregner dødelighet på såkalt

«utvandrende laks» fra samtlige lakseførende elver i landet.

Høyeste dødelighet på Vestlandet

I mange år har Havforskningsinstituttet talt lus ved å fange villfisk i sjøen. Nå gjøres også genetiske undersøkelser av fisken som knytter laksen til elven der den har sitt opphav.

Videre beregner modellen utslipp av lakselus fra alle oppdrettsanlegg som er i drift, og analyserer hvordan lus føres bort fra anlegget med strømmen. Nyklekket lus kan bli spredt over et stort område før de er store nok til å feste seg på en laks.

I tillegg beregner modellen laksens svømmerute ut mot havet. Forskerne vurderer om fisken befinner seg i de samme områdene som lusen.

– Vi mener den nye modellen er en god metode for å beskrive hvor stort problemet er for hver enkelt lakseelv. Den gir oss bedre muligheter til å finne de beste avbøtende tiltak i samarbeid med forvaltningen og næringen, sier Taranger.

Hver vår i 20 år er det blitt slept yngel gjennom fjordene rundt Osterøy, men i år gikk det som kan være siste slep og redningsforsøket for den truede vossolaksen. Foto: Rune Sævig

Ifølge den nye modellen er dødeligheten høyest i elvene på Vestlandet. Forklaringen er at her står oppdrettsanleggene tett. Dessuten har Vestlandet de lengste fjordene – Hardangerfjorden og Sognefjorden, der villaksen har den lengste vandringsruten mot havet.

Hvor stort problem det er med lus, spiller en rolle for hvor mye laks oppdretterne får holde i merdene.

Det såkalte trafikklyssystemet er nå myndighetenes redskap for å regulere oppdrettsproduksjonen. I dette systemet er Norge inndelt i 13 soner.

Oppdretterne til søksmål

Får sonen grønt lys, tillates oppdretterne å øke produksjonen med seks prosent. For å bli grønn, må dødeligheten på laksesmolten i området være under 10 prosent.

Får sonen gult lys, er dødeligheten mellom 10 og 30 prosent, og oppdretterne får fortsette med samme produksjon som i dag.

Men blinker fargen rødt, er dødeligheten registrert til over 30 prosent, og oppdretterne må redusere produksjonen med seks prosent i merdene.

På Vestlandet ble produksjonssone tre – fra Karmøy til Sotra (inkludert Hardangerfjorden) – i fjor satt i gult.

Produksjonssone fire – fra Sotra til Stad (inkludert Sognefjorden) – ble satt i rødt.

Det har ført til at samtlige 25 lakseprodusenter i produksjonssone fire har gått til søksmål mot staten fordi de ikke får produsere så mye laks som de mener de har krav på. De mener begrunnelsen er for dårlig.

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er saken berammet til februar neste år.

Nye løsninger

– Vil den nye metoden ha betydning for den forestående rettssaken?

– Vi har lenge jobbet med å utvikle metoden, og den er en viktig del av vårt kunnskapsgrunnlag, sier Taranger.

– Får metoden betydning for utforming av trafikklyssystemet?

– Nå vet vi mer om situasjonen i hver enkelt elv, og kan med større troverdighet uttale oss om det, sier Taranger.

For å begrense problemene med lakselus har Havforskningsinstituttet tidligere tatt orde for større og færre oppdrettsanlegg. Havforskningsinstituttet ønsker nå å se på et større sett av mulige løsninger.

– Bruken av lokaliteter er ett virkemiddel. Men vi jobber nå for å teste ut et helt repertoar av virkemidler. Det gjelder brakkleggingssoner, utsett av stor smolt, om lukkede merder, snorkelmerder som begrenser lusens adgang til fisken og andre former for ny teknologi. Dette er et arbeid som vil skje i samarbeid med forvaltningen og oppdrettsbransjen, sier Taranger