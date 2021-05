Viggo Kristiansens fengslingsanke får full behandling i Høyesterett

Høyesterett tar fengslingsspørsmålet til Viggo Kristiansen til full behandling med fem dommere.

Etter at drapsdømte Viggo Kristiansen fikk straffesaken sin gjenåpnet 18. februar, har han begjært seg løslatt for første gang. Foto: Photoline / NTB

NTB

21. mai 2021 16:22 Sist oppdatert nå nettopp

– Ankeutvalget mener dette er et prinsipielt spørsmål som Høyesterett kan ta stilling til. Det er det for så vidt noe i, fordi vi har ikke hatt noen lignende sak. Da er det ikke så overraskende at Høyesterett ønsker å gjøre en ordentlig vurdering i avdeling med muntlige forhandlinger, sier Audun Beckstrøm, bistandsadvokat for foreldrene i Baneheia-saken, til NRK.

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Han har hele tiden nektet straffskyld og fikk i februar saken sin gjenåpnet. Saken skal behandles i Borgarting lagmannsrett.

Samtidig har Kristiansen begjært seg løslatt i påvente av behandlingen, men fikk ikke medhold i dette i lagmannsretten. Her var det imidlertid dissens.

Hans advokat Arvid Sjødin anket fengslingen i slutten av april.