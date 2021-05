Oslo-smitten er på vei ned. Flere andre steder er rammet av alvorlige smitteutbrudd.

Bare ett av fem smittetilfeller i landet er registrert i hovedstaden de siste ukene.

I takt med at smitten synker, åpnes Oslo stadig mer opp. Foto: Lise Åserud, NTB

Nå nettopp

Det er en stor nedgang fra midten av februar, da nesten 40 prosent av all smitten i Norge ble registrert i Oslo.

Det viser oversikten til Folkehelseinstituttet (FHI).

De siste ukene er det registrert stadig færre smittetilfeller i Oslo. Mens det i mars ble registrert over 2000 nye smittetilfeller på én uke, ble det i forrige uke registrert 480 nye tilfeller.

Åpner opp

Etter en lang vinter med strenge restriksjoner er Oslo endelig i ferd med å åpne opp igjen. Fredag kunngjorde byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at hovedstaden tar fatt på del to av gjenåpningsplanen fra førstkommende onsdag. Da vil folk igjen få mulighet til å gå på treningssenter, kino og museer – eller ta seg en øl.

Fredag kunne byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kunngjøre at Oslo setter i gang med trinn to av gjenåpningen. Foto: Terje Pedersen, NTB

Johansen tror Oslo vil være helt gjenåpnet innen slutten av sommeren. Samtidig har han understreket at gjenåpningsplanen er avhengig av hvordan pandemien utvikler seg.

Les også Oslo åpner kranene: Ringnes skal kjøre ut en million halvlitere

Flere lokale utbrudd

Også for hele landet totalt meldes det om stadig færre smittetilfeller. Samtidig fortsetter vaksineringen taktfast. Knappe 1,6 millioner nordmenn har nå fått første vaksinedose, mens 748.000 også har fått dose nummer to.

Likevel er 70 prosent av befolkningen ennå ikke vaksinert. Og det meldes stadig om smitteutbrudd rundt om i landet.

– Vi ser en tydelig smitteøkning flere steder i landet som nok skyldes mye kontakt mellom mennesker forrige helg og 17. mai, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB lørdag.

– Blant annet er det ganske betydelig smittevekst i Trondheim, Kristiansand, Larvik, Hamar og Hammerfest de siste dagene, føyer han til.

Han mener det ikke er grunn til å bekymre seg for mye over de lokale smitteutbruddene.

– Kommunene har god erfaring med å håndtere dette nå, sier Nakstad.

Hammerfest: – Vi har ikke kontroll

I Hammerfest er til sammen 110 personer registrert smittet søndag.

I tillegg sitter over 1000 personer i ventekarantene eller karantene. Det bor 11.300 personer i Hammerfest, som betyr at hver tiende person i kommunen sitter i karantene.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) er bekymret:

– Dette er en veldig alvorlig situasjon. Jeg kan ikke få presisert det nok. Vi har ikke kontroll, og vi forventer at det vil pågå over tid og at det kommer til å bli mange flere smittede, sa hun på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Kommuneoverlegen venter mange flere smittede.

I Trondheim ble det fredag og lørdag registrert henholdsvis 31 og 24 nye smittetilfeller. Halvparten av de smittede er personer i 20-årene, viser kommunens oversikt.

– Det er krise, sa kommunaldirektør Morten Wolden til Adresseavisen lørdag.

– Vi hadde alle sett frem til lysere tider. Får vi ikke stoppet dette nå, så er vi ikke modne for en gjenåpning, dessverre, sa han.

I Hamarregionen og i Gjøvik er det også registrert smitteoppblomstring. I Stange, Hamar, Løten og Ringsaker er det innført strenge tiltak. Blant annet er det kun tillatt med to personer på besøk.

– Den siste uken er det meldt om 80 smittede i regionen. Smittesporing har avdekket at det er potensial for ytterligere økning. Smittesporingsarbeidet er satt under enormt press, og vi har måttet øke kapasitet på både testing og sporing, sa kommuneoverlege Ketil Egge i en pressemelding lørdag.

Kristiansand: – Situasjonen er alvorlig

I Kristiansand er det til sammen påvist smitte hos 158 russ etter 17. mai. Søndag meldes det om 37 nye smittetilfeller. Det er en nedgang fra 64 smittede lørdag. 23 av de smittede søndag er russ.

Tre av de nye smittede er nærkontakter til russ, mens tre har ukjent smittevei, opplyser kommunen.

– Tallene er fortsatt høye og situasjonen er alvorlig, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik i Kristiansand til Fædrelandsvennen.

Han sier det nå er veldig viktig at folk tester seg, og at man unngår sosial kontakt.

Det siste døgnet er 128 personer satt i karantene i Kristiansand.

Smittetrykket er også høyt i Larvik, hvor det søndag er registrert 14 nye smittede. Thor Heyerdahl videregående skole stenges for fysisk undervisning til uken.

12 av de nye smittede er nærkontakter til tidligere smittede, opplyser kommunen.

Denne uken har det vært høye smittetall i kystkommunen, hvor det høyeste døgntallet var lørdag med 40 smittede. 94 personer er i isolasjon, og 970 nærkontakter er satt i karantene.