Viggo Kristiansen er hjemme, men ikke frikjent. Hva er veien videre?

Viggo Kristiansen er ute av fengsel og saken blir gjenopptatt. Det betyr ikke at han er frifunnet for drapene. Her er noen viktige spørsmål og svar.

Viggo Kristiansen (til venstre) ble tirsdag kveld hentet av sin far Svein Kristiansen på Ila og kjørt hjem til Kristiansand. Foto: Ketil Blom Haugstulen

19 minutter siden

Viggo Kristiansen kom tirsdag hjem til Kristiansand etter 21 år bak lås og slå. Men det neste året vil avgjøre om han endelig renvaskes for overgrepene og drapene som rystet et helt land tidlig på 2000-tallet. Nå er det opp til påtalemyndigheten å avgjøre om bevisene er sterke nok for ny tiltale.