– Det kan være snakk om en tusenårshendelse

To personer havnet i søppelbunkeren på grunn av trykket etter eksplosjonen på Returkraft. En tredje person pådro seg røykskader da han reddet dem opp derfra. I alt sju personer, noen alvorlig skadet, er sendt til sjukehus.

Administrerende direktør ved Returkraft, Odd Terje Døvik, var på motorsykkelferie da han fikk beskjed om eksplosjonen torsdag formiddag. Foto: Fædrelandsvennen

11 minutter siden

KRISTIANSAND: – Det var en ekstern tankbil som eksploderte. Jeg vet ennå ikke hva slags last den hadde, men den tilhører et firma som blant annet leverer oljeslam til oss, sier administrerende direktør ved Returkraft, Odd Terje Døvik, til Fædrelandsvennen.

Ordinær leveranse

Torsdag morgen var han i kontakt med arbeidsplassen sin før han satte seg på motorsykkelen for å reise til Rauland på ferie.

Da han kom frem stod bedriften han leder i fyr etter at en tankbil eksploderte inne på bedriftens område.

– Jeg har fått en innføring i hendelsesforløpet så langt det lar seg gjøre. Men de som var i umiddelbar nærhet av eksplosjonen er under behandling på sjukehus. Det jeg kan si er at dette var en ordinær leveranse. Dersom det viser seg å være oljeslam, er det noe vi tar i mot og destruerer til forbrenning, sier Døvik.

Et svært hull i veggen viser de sterke kreftene som har vært i sving i forbindelse med eksplosjonen på Returkraft. Foto: Tor Erik Schrøder

Blåst ned i søppelbunker

Førsteprioritet nå er å følge opp de skadde, deres nærmeste og de andre ansatte.

Torsdag ettermiddag ved 15-tiden ble det opplyst at sju personer er sendt til behandling ved sjukehus. Noen av dem er sendt til Haukeland sykehus som har landets fremste eksperter på brannskader.

Like før klokka 16 opplyste Sørlandet sykehus at to personer er kritisk skadet og fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus i Bergen for videre behandling.

Fem personer har lettere skader og er innlagt til observasjon og behandling ved sykehuset i Kristiansand.

– Jeg kjenner ikke til tilstanden til de skadde, men det handler om litt forskjellig type skader. To av medarbeiderne som er skadet ble blåst ned i søppelbunkeren på grunn av trykket som oppstod. En tredje medarbeider har pådratt seg røykskader da han fikk reddet de to opp fra bunkeren, sier Døvik.